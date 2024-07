«Questa Giunta va cambiata subito» 

Era solo questione di tempo: Forza Italia cala la maschera e punta dritto al tavolo della Giunta. A tre mesi dal passaggio in maglia azzurra dei tre dissidenti di Prospettiva Aritanis, il partito guidato in Aula da Gigi Mureddu lancia una nuova bomba sulla maggioranza di centrodestra, invitando il sindaco Massimiliano Sanna «ad una rivisitazione immediata della Giunta, assegnando i giusti pesi e la responsabilità a seconda della attuale composizione numerica del Consiglio comunale».

Il tempismo sa di beffa se si pensa che il 7 luglio 2022 il primo cittadino giurava nell’Aula degli Evangelisti, mentre esattamente un anno fa apriva ufficialmente la prima crisi azzerando l’esecutivo. Un anniversario amaro, insomma, quello di San Costantino.

Sindaco nel mirino

Non che la mossa dei forzisti sorprenda, anzi. Da tempo gli ex Riformatori e Udc Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi chiedevano un rilancio dell’azione amministrativa, senza lesinare feroci critiche alla squadra di governo e al sindaco. Finora, però, per mettere un freno alle ambizioni dei tre, gli alleati potevano contare sul famoso accordo pre-elettorale che stabiliva quote e resti in base al risultato delle urne: fuori dai giochi le civiche nate successivamente.

Non è casuale, infatti, il passaggio della nota firmata dal coordinatore di FI, che invita a «non guardare al passato, sul quale è necessario non soffermarsi troppo». Sotto il tetto azzurro c’è spazio per la manovra. Almeno così sperano Mureddu e compagni che all’insegna «di uno spirito costruttivo e di collaborazione», si candidano «a fare la propria parte» e pure in fretta «affinché i cittadini in tempi rapidi possano toccare con mano i miglioramenti dell'azione di governo».

Le fibrillazioni

A spese di chi? È la domanda che rimbalza tra i partiti di maggioranza. Tra i più accreditati ci sarebbe l’Udc che dopo aver accolto il presidente dell’Assemblea civica Peppi Puddu, in aperto contrasto con Fratelli d’Italia (partito con il quale venne eletto) conta due assessori e altri tre consiglieri. Che presto potrebbero diventare due se le insistenti voci su un ritorno di Francesco Pinna tra le fila di Forza Italia venissero confermate, portando addirittura gli azzurri a quota cinque con un solo esponente in Giunta, Luca Faedda, spogliato un anno fa anche della delega di vicesindaco.

La richiesta

«Il sindaco deve farsi interprete di questa esigenza, convocando al più presto un tavolo di coalizione per consentirci di fissare obiettivi programmatici di breve e medio termine, che possa portare avanti una Giunta rinnovata e capace di interpretare i reali bisogni della gente», la conclusione di Mureddu.

Non c’è pace per la maggioranza di Massimiliano Sanna che tra crisi infinite, valzer al tavolo dell’esecutivo e porte girevoli tra i banchi del Consiglio si prepara ad un’altra estate rovente.

