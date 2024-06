Questa Germania fa paura a tutti 

Cinque gol alla Scozia, una grande prova di forza e la conferma di essere tra le favorite, se non la favorita principale, per la vittoria finale. La Germania ha impressionato tutti nella gara d’esordio dell’Europeo giocato in casa. Il giorno dopo il sonante successo, restano impresse le immagini del gioco («i primi 20’ sono stati impressionanti» ha detto l’allenatore tedesco Nagelsmann) e quelle dei gol di Florian Wirtz e Jamal Musiala, entrambi ventunenni, considerati due dei migliori talenti della loro generazione: il primo protagonista della grande stagione del Leverkusen, che ha vinto Bundesliga e Coppa di Germania; il secondo perno del Bayern e capace, un anno fa, di decidere il campionato con un gol alla fine dell’ultima partita. Venerdì hanno giocato per la prima volta assieme dall’inizio in Nazionale e hanno segnato entrambi. «Un ottimo inizio, ma solo un primo passo», il parere del ct. Ma la Germania fa paura a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA