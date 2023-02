«Questa esperienza mi affascina» 

Al netto di incombenze inderogabili, la priorità per Francesco Cicero si chiama bilancio di previsione. Nel suo operato non avrà limiti di sorta: sostituisce sindaco, Giunta e Consiglio. Senza l’approvazione dello strumento tecnico il Comune ha le mani legate.

Nativo di Cropalati, Cicero è cagliaritano d’adozione. Qui nel 1976 consegue la laurea in Giurisprudenza, poi diventa cultore dell’insegnamento di Scienza delle finanze e Diritto finanziario all’Ateneo, della cui facoltà di Giurisprudenza diventa anche responsabile dell’ufficio di presidenza. Nel 1988 approda al Comune di Cagliari dove resta fino al 2011 ricoprendo diversi incarichi dirigenziali, tra cui capo di Gabinetto e vicesegretario generale. Palau, Arzachena, Decimoputzu e Arbus sono alcuni dei Comuni in cui la Regione lo ha inviato in veste di commissario straordinario. Venerdì sera l’assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, ha proposto il suo nome alla Giunta per affidargli le chiavi del Comune di Tortolì. Cicero sarà il secondo commissario straordinario per la cittadina nel giro di nove anni: il precedente risale al 2013 quando Vincenzo Basciu accorse al capezzale dopo il terremoto politico che travolse l’amministrazione Lerede.

A 78 anni l’emozione difficilmente giocherà brutti scherzi. Perché Francesco Cicero è un servitore delle istituzioni con una lunga carriera alle spalle e l’esperienza accumulata può garantirgli l’appoggio giusto anche nella sua avventura amministrativa a Tortolì. «La prima in Ogliastra», esordisce subito il commissario straordinario del Comune, investito dalla crisi politica sfociata con lo scioglimento del Consiglio. Fresco di nomina, Cicero preferisce comunque mantenere un profilo basso in attesa che torre, cavallo, donna e re siano in ordine sulla scacchiera. Questione di formalità, brevissima. Forse già mercoledì o al più tardi giovedì il neo commissario varcherà la soglia del palazzo di via Garibaldi. Una cosa è certa e Cicero non si risparmia: «L’esperienza a Tortolì mi affascina».

A 78 anni l’emozione difficilmente giocherà brutti scherzi. Perché Francesco Cicero è un servitore delle istituzioni con una lunga carriera alle spalle e l’esperienza accumulata può garantirgli l’appoggio giusto anche nella sua avventura amministrativa a Tortolì. «La prima in Ogliastra», esordisce subito il commissario straordinario del Comune, investito dalla crisi politica sfociata con lo scioglimento del Consiglio. Fresco di nomina, Cicero preferisce comunque mantenere un profilo basso in attesa che torre, cavallo, donna e re siano in ordine sulla scacchiera. Questione di formalità, brevissima. Forse già mercoledì o al più tardi giovedì il neo commissario varcherà la soglia del palazzo di via Garibaldi. Una cosa è certa e Cicero non si risparmia: «L’esperienza a Tortolì mi affascina».

Chi è

Nativo di Cropalati, Cicero è cagliaritano d’adozione. Qui nel 1976 consegue la laurea in Giurisprudenza, poi diventa cultore dell’insegnamento di Scienza delle finanze e Diritto finanziario all’Ateneo, della cui facoltà di Giurisprudenza diventa anche responsabile dell’ufficio di presidenza. Nel 1988 approda al Comune di Cagliari dove resta fino al 2011 ricoprendo diversi incarichi dirigenziali, tra cui capo di Gabinetto e vicesegretario generale. Palau, Arzachena, Decimoputzu e Arbus sono alcuni dei Comuni in cui la Regione lo ha inviato in veste di commissario straordinario. Venerdì sera l’assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, ha proposto il suo nome alla Giunta per affidargli le chiavi del Comune di Tortolì. Cicero sarà il secondo commissario straordinario per la cittadina nel giro di nove anni: il precedente risale al 2013 quando Vincenzo Basciu accorse al capezzale dopo il terremoto politico che travolse l’amministrazione Lerede.

Le priorità

Al netto di incombenze inderogabili, la priorità per Francesco Cicero si chiama bilancio di previsione. Nel suo operato non avrà limiti di sorta: sostituisce sindaco, Giunta e Consiglio. Senza l’approvazione dello strumento tecnico il Comune ha le mani legate.

Senz’altro al commissario spetterà la convocazione dei comizi elettorali, una volta che la Giunta regionale annuncerà la data delle elezioni amministrative. In vista c’è una stagione turistica da pianificare. In via Monsignor Virgilio la priorità si chiama dehors. I commercianti che operano sulla strada dello shopping aspettano il regolamento da oltre due anni. È stato uno dei temi più caldi che ha animato gli ultimi incontri della maggioranza Cannas. Che la partita sia delicata lo conferma anche la lite al Tar con un’attività commerciale che, seppur in attesa di sentenza, è destinataria di una nuova ordinanza di demolizione.

© Riproduzione riservata