Questa Esperia vuol fare sul serio 

Esperia 84

Basket Ferentino 66

Esperia Cagliari : Cabriolu, Mercenaro 2, Kucan 23, Floridia 8, Potì 8, Villani 5, Frattaroli, Thiam 11, Picciau 9, Locci 7, Tocco 1, Sanna 10. Allenatore Manca

Basket Ferentino : Serra 3, Collalti 2, Rossi 8, Galuppi 7, Liberati, Polselli 1, Ciarpella 14, Gerlero 13, Rullo 9, Bisconti 9. Allenatore Miglio

Parziali : 16-7; 32-24; 61-38



L’Esperia fa sul serio. Quarta vittoria consecutiva per i granata, che a Monte Mixi si sbarazzano anche di Ferentino (84-66 il finale) e continuano la loro rincorsa alle posizioni di vertice della Serie B Interregionale.

La vittoria è giunta al termine di 40 minuti trascorsi sempre al comando dalla truppa di Federico Manca, partita col turbo sia nel primo periodo che dopo la pausa lunga e capace di ipotecare il successo già al 30’ sul 61-38.

A guidare offensivamente i cagliaritani ci ha pensato Kucan, miglior marcatore di squadra con 23 personali. Ma la distribuzione dei punti sul tabellino (dieci giocatori su dodici a segno, compresi i giovani Mercenaro e Tocco), ben racconta di una prova di squadra solida e matura, che certifica una volta di più la crescita imperiosa seguita all’innesto sotto i tabelloni di Thiam.

La sesta vittoria in stagione vale tanto anche in termini di classifica: attesa delle gare di oggi, Villani e soci si godono infatti il sesto posto a pari merito con la Carver.

Cenni di cronaca

Approccio aggressivo per l’Esperia, che firma subito un break di 12-1. Dopo l’avvio confuso, Ferentino prova a tenere il ritmo con Gerlero e Ciarpella (-8 alla pausa lunga sul 32-24). Ma dopo l’intervallo i padroni di casa si scatenano, mettendo in piedi il parziale di 29-14 che manda in archivio il match.



