Questa Esperia fa sul serio 

Esperia 81

Pall. Palestrina 76

Esperia Cagliari : Cabriolu, Mercenaro ne, Kucan 19, Floridia 5, Potì 14, Villani, Frattaroli ne, Thiam 17, Picciau 5, Locci 9, Tocco ne, Sanna 12. Allenatore Manca

Pall. Palestrina : Rischia, Veljkovic 6, Rossi 21, Molinari 5, Ugolini ne, Colagrossi, Misolic 9, Visentin 8, Baquero 22, Mattarelli ne, Cernic 5. Allenatore Cecconi

Parziali : 28-24; 48-40; 64-61



L’Esperia non si ferma più. Quinta vittoria consecutiva per i granata, che a Monte Mixi sfoderano gli artigli e mandano al tappeto anche Palestrina, capolista della Serie B Interregionale e candidata alla promozione (81-76). In una partita tirata e quasi sempre sui binari dell’equilibrio, a fare la differenza è stata la capacità dei cagliaritani di trovare dei protagonisti diversi nei momenti più delicati del match: dal croato Kucan, sempre più trascinatore offensivo con 19 personali, alla solidità sotto i tabelloni di Thiam. Senza dimenticare i progressi di Potì, sulla via del pieno recupero dopo i problemi al polso che l’avevano costretto a star fuori per oltre un mese. Il successo è pesante anche in termini di classifica, perché consente agli esperini di salire a 14 punti, accorciando su quella quarta posizione che garantirebbe l’accesso alla Poule Gold dei playoff.

La cronaca

La gara è incerta fin dalle prime battute: i prenestini si affidano spesso al tiro dall’arco, ma l’Esperia replica colpo su colpo con Kucan e chiude in vantaggio di 4 lunghezze al 10’. Nel secondo periodo Floridia firma il primo strappo dei cagliaritani sul 38-31, costringendo il coach ospite al timeout. I padroni di casa prendono in mano l’inerzia del match, e dopo la pausa lunga toccano anche la doppia cifra di vantaggio. Un break di 9-0 firmato dagli ospiti, però, rimette tutto in discussione. La gara si risolve solo nell’ultimo quarto: Potì lancia la volata, e Locci lo segue griffando in contropiede il canestro del +12 (76-64). Palestrina reagisce, ma non riesce a minare le certezze dell’Esperia, che stringe i denti e difende il suo vantaggio fino alla sirena.

Dopo partita

«È stata una partita difficile. Palestrina non è in vetta per caso», commenta coach Federico Manca, «sono contento, perché ogni giocatore ha saputo contribuire mettendo il proprio mattoncino sulla vittoria di squadra senza mai forzare».



RIPRODUZIONE RISERVATA