Questa è... “Operaccia Satirica”! C’è l’irriverente Paolo Rossi questa sera sul palco dell’Elettra 

Attesa stasera al Teatro Elettra di Iglesias la prima e unica data in Sardegna dello spettacolo “Operaccia Satirica”, che vede sul palco l’attore e artista poliedrico milanese Paolo Rossi, anche regista dell’opera teatrale. Lo spettacolo, patrocinato dal comune di Iglesias, inizia alle 18, ma è già sold out. Con Rossi sul palco ci saranno l’attrice Caterina Gabanella e il musicista Emanuele Dell’Aquila.

Nei giorni scorsi, l’attore meneghino si trovava a Buggerru per tenere una residenza artistica che ha portato tantissimi aspiranti attori nel paese minerario. I talenti sono arrivati da Flumini, Iglesias, Carbonia, Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Alghero, e da regioni italiane come Campania, Calabria, Sicilia, Lombardia e Veneto.

Durante i sei giorni della residenza, l’attore ha approfondito il tema della comunità, offrendo agli allievi l’opportunità di confrontarsi direttamente con lui e di costruire, insieme ai colleghi artisti Gabanella e Dell’Aquila, una pièce ispirata al celebre monologo shakespeariano “Essere o non essere” contenuto in Amleto.

La residenza artistica, promossa dall’associazione ViviAmo Buggerru Ets – Odv e patrocinata dalla Regione Sardegna insieme al Comune di Buggerru, ha offerto un’immersione intensiva tra improvvisazione, narrazione teatrale e ricerca scenica.

«La residenza artistica», spiega Elena Pallaver dell’associazione ViviAmo Buggerru – è parte del progetto “Fra Storia – Leggenda – Futuro”, con cui lavoriamo per rigenerare il territorio attraverso cultura, memoria e partecipazione. Non si tratta di eventi isolati, ma di cantieri culturali permanenti, luoghi in cui la creatività diventa strumento di identità, coesione e futuro». Ieri la pièce creata all’interno della residenza è stata presentata a Buggerru nelle scuole pubbliche, in un evento aperto a tutta la popolazione. Oggi, invece, a Iglesias sarà il turno di un classico della produzione dell’imprevedibile e geniale artista milanese.

