Questa è l’Iliade del ventesimo secolo 

«È il brutto di queste guerre […] che senti il nemico chiamare la madre nella tua stessa lingua». Basta questa semplice frase per cogliere tutta la disperazione e la mancanza di significato della guerra. Soprattutto se si tratta di una guerra civile, una lotta senza quartiere che divide fratelli e spezza le famiglie in nome di un ideale politico – più o meno sensato – versando il sangue sulla propria terra, lottando per strappare un’altura o un fiume, come se la vita o la morte fossero solo una questione di principio.

La storia

Il grande romanziere spagnolo Arturo Pérez Reverte torna in libreria con “Linea di fuoco” (Rizzoli, pp.608, euro 22), un imponente affresco giustamente celebrato in patria come l’Iliade del XX secolo, un romanzo che ruota attorno alla più cruenta battaglia della guerra civile spagnola avvenuta fra il 1936 e il 1939, centrando l’attenzione sullo scontro combattuto sulle rive del fiume Ebro fra luglio e novembre 1938. Da una parte le forze golpiste di Francisco Franco, dall’altra quelle della resistenza, i battaglioni comunisti e i volontari giunti da tutta Europa per sovvertire il regime. Combattuta in terra catalana (anche Javier Cercas la ricorda nella sua trilogia di successo, Terra Alta), fu uno scontro di trincee scavate con le mani e le baionette mentre le case della povera gente venivano distrutte dalle bombe che piovevano dall’alto, martoriando i campi, uccidendo più ventimila soldati e segnando una vittoria decisiva per i fascismi di tutta Europa che celebrarono Franco.

Il reporter

Prima di diventare un romanziere bestseller, Pérez-Reverte è stato per lungo tempo un reporter di guerra e la sua familiarità con il fronte e con le truppe si percepisce subito in pagina e del resto, parlano di guerra e di malinconici destini perduti anche i suoi romanzi più belli, come L’italiano, Sidi, Sabotaggio e Il capitano Alatriste. Il suo nuovo libro, Linea di fuoco – brillantemente tradotto da Bruno Arpaia - è un racconto corale e ambizioso che usa nomi di finzione ma si dimostra molto ben documentato, aprendo la narrazione sulla notte fra il 24 e il 25 luglio del ’38, quando le forze repubblicane passarono il fiume e sorpresero i fascisti che si andarono ad asserragliare prima nei pressi del paese immaginario di Castellets del Segre e poi, fra le lapidi del cimitero, lì dove rimarranno impantanati per mesi interi.

I due fronti

Fra le fila comuniste seguiamo l’avanzata della XIesima Brigata Mista dell’esercito repubblicano con Patricia Monzón, detta Pato, l’addetta al reparto trasmissioni, una donna che indossa una tuta da lavoro, porta alla cintura una rivoltella e nei tasconi ha i ricambi delle cornette telefoniche e bende di cotone per assorbire il sangue delle mestruazioni. Una soldatessa imberbe di violenza che combatte per tutte le donne e soprattutto, per non consegnare la Spagna ai fascisti. E poi ci spostiamo sull’altro versante, con Ginés Gorguel, un falegname di Albacete arruolato fra i golpisti senza professare alcuna fede, combattendo una battaglia senza senso che lo spingerà sull’abisso della follia. Come un esperto regista, lo scrittore spagnolo muove l’occhio e sposta la narrazione fra i due fronti e fra vari personaggi, cogliendo tutta l’insensatezza di una battaglia per strappare un lembo di terra, una collinetta, un manipolo di case o un uliveto, una lotta senza quartiere e senza esclusione di colpi, in cui si muore fra il clangore dei proiettili d’artiglieria e in mancanza di altro, le ferite vengono cauterizzate con il sughero dei tappi, sperando che giungano i rifornimenti dalle retrovie. Un romanzo di vita e di speranza, capace di cogliere l’insensatezza di ogni guerra, spezzando vite, infrangendo sogni e lasciando sul campo preghiere inascoltate e corpi straziati.

