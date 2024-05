«Questa è la Costituzione del futuro» 

Il presidente della Repubblica sale sul palco del teatro Alfieri di Asti per ricordare un «riformatore rigoroso». In occasione delle celebrazioni per il trentesimo anniversario della morte dell’ex presidente del Consiglio Giovanni Goria, il capo dello Stato ne ripercorre la vita politica. Quella di un «uomo per tempi difficili», in grado «di assumersi il rischio di governare». Sergio Mattarella, tra i «messaggi di grande significato» lasciati dal politico astigiano, ne sceglie uno in particolare. Cita direttamente l’ex premier, che disse: «Questa non è solo la Costituzione del nostro passato, ma anche quella del nostro futuro». Una difesa netta della Costituzione attuale, che arriva proprio nel giorno in cui in Senato si delineano le tempistiche del primo via libera alla riforma del Premierato. Tra le polemiche, la maggioranza decide di contingentare i tempi della discussione in Aula, così da poter ottenere il primo ok di palazzo Madama il 18 giugno. Comunque dopo le elezioni europee.

RIPRODUZIONE RISERVATA