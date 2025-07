«Questa è la città del futuro» 

Sei milioni e centomila euro dalla Città metropolitana. «Abbiamo progettato la Capoterra del futuro e la stiamo realizzando», annuncia il sindaco Beniamino Garau, «quando ci si siede nelle “poltrone” si lavora e si mettono in campo impegno, studio, risorse e fatti. Non solo critiche su ipotetiche risoluzioni di problemi», è il messaggio diretto alla minoranza. L’opposizione in Consiglio invece saluta quella che Beniamino Garau e Francesco Dessì definiscono «una buona notizia perché sono stati ottenuti fondi da noi sollecitati in base ai progetti pensati quando eravamo noi alla guida dell’amministrazione».

I fondi

Al di là del gioco (politico) delle parti, questa pioggia di denaro pubblico è davvero importante per Capoterra perché consente di avere a disposizione tutti i soldi necessari per interventi attesi da tempo nella cittadina e per quali sino a oggi era disponibile soltanto una parte. «Si tratta del piano della Città metropolitana Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc)», spiega l’assessora Silvia Sorgia, «che ci dà la possibilità di ultimare dei lavori che erano già progettati e in parte avviati».

I lavori

In bicicletta dal centro abitato sino a Maddalena Spiaggia in totale sicurezza senza rischiare la vita: la pista ciclabile sarà realizzata grazie ai quasi due milioni arrivati in questi igorni in Municipio.

«L’amministrazione – prosegue Silvia Sorgia – realizzerà poi in Piazza Liori, nel cuore della cittadina, un parco con spazi verdi, area giochi, panchine e piste per le attività sportive o le semplice camminate, in una zona che sarà completamente rivisitata anche dal punto di vista della sicurezza idrogeologica. In questo caso il Comune aveva a disposizione solo un milione e mezzo, la stessa cifra adesso ottenuta dalla Città metropolitana».

Poggio dei Pini

Un milione e 300 mila euro saranno spesi dal Comune nella frazione residenziale di Poggio dei Pini per sistemare piazza Maria Carta, cioè la zona della terrazza che da anni era in attesa di un intervento.

Va dei Genovesi è invece la strada che collega Rio San Girolamo con Poggio dei Pini e che sarà rifatta con tanto di nuovi marciapiedi da sempre richiesti dai residenti: 700mila euro i fondi ottenuti.

Stesa cifra per la realizzazione del lungomare a Maddalena spiaggia. «Stiamo procedendo con gli espropri, dice Silvia Sorgia, «in questo caso l’iter sarà più lungo ma la strada è tracciata e adesso abbiamo anche i fondi».

«Notizie positive per Capoterra», dice l’ex sindaco Francesco Dessì, «si tratta di opere pensate dalla nostra amministrazione e che quella attuale sta portando avanti con senso di responsabilità», annuisce Beniamino Piga, ex assessore al Bilancio e candidato isndao battuto da Garau quattro anni fa. (p. c.)

