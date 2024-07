Questa è la Blue Zone 

Nella seconda puntata de “I 10+2 Comandamenti”, ideata e condotta da don Marco Pozza, la serie televisiva che esplora i Comandamenti biblici attraverso storie di vita reale, ci troveremo in Ogliastra, una delle poche Blue Zone al mondo. In questa puntata speciale, saremo in compagnia di Pietro Mereu (nella foto), regista e fondatore del Longevity Fest di Porto Cervo, il primo festival al mondo dedicato alla longevità organizzato dal Consorzio Costa Smeralda. Mereu ci guiderà attraverso le basi della longevità in Ogliastra, strettamente legate a un'economia pastorale che ha plasmato la vita e la cultura di questa regione. Appuntamento mercoledì 31 luglio in seconda serata su Rai 1.