questa Dinamo rischia? 

Sassari. La coperta biancoblù resta corta. Quello che ottieni in difesa lo perdi in attacco, per un Charalampopoulos e un Cappelletti (almeno nel primo tempo) che giocano meglio, hai una flessione di Tyree. Tre settimane fa il presidente Stefano Sardara nell'annunciare il cambio di allenatore, con l'arrivo di Markovic al posto di Bucchi, aveva detto: «Non saprei su chi puntare il dito in questo momento, ci sono troppe cose da sistemare con il lavoro». È proprio così, i problemi non sono relativi solo a uno o due giocatori, resta l'impressione di una squadra assemblata con giocatori che hanno caratteristiche poco compatibili tra loro. Alcuni rendono meglio se hanno direttive precise, altri sono a proprio agio nell'improvvisazione, come Tyree, o se giochi in velocità, come McKinnie. Ci sono poi le evidenti flessioni di alcuni giocatori. Kruslin ha dimezzato l'ottimo rendimento offensivo della stagione passata: da 10 a 5 punti con percentuali solo sufficienti da tre punti. Gentile fa scena muta in attacco da quattro partite.

Identità incerta

A metà febbraio la Dinamo non ha ancora una fisionomia ben precisa. Non ha delle caratteristiche solide che sono dei punti di forza ai quali aggrapparsi quando la gara va in una direzione diversa da quanto preparato. Non è la difesa (settima con 81,6 punti) che non riesce ad essere costante e soprattutto continua a concedere troppe triple aperte alle avversarie. Non è l'attacco, il più sterile del campionato dopo quello di Brindisi. Non sono più le triple come nelle passate stagioni: col 32,6% il Banco è penultimo. Non sono i rimbalzi, dove Sassari è penultima con 33 di media.

Fragile fuori

Paradossalemnte l'unica costante è la fragilità mentale e fisica in trasferta, dove i biancoblù hanno vinto solo una gara (con Pesaro) su dieci. Persino nella stagione da matricola (2009/10) Sassari aveva più punti in classifica: 18 contro i 16 attuali.

Cercasi trascinatore

Il lavoro non basta se l'obiettivo sono i playoff. Anzi il trittico di gare dopo la sosta per Coppa Italia e nazionale potrebbe far ripiombare la Dinamo vicinissima al penultimo posto: Virtus Bologna, Venezia e Brescia sono fuori portata, salvo una serata eccezionale. La squadra sassarese ha bisogno di un altro giocatore che sia una certezza in attacco e come capacità di trascinare i compagni nei momenti difficili. Due anni fa il rientro di Bilan fu decisivo. L'anno scorso la squadra era più omogenea come caratteristiche e quindi riuscì a riprendersi e ottenere la semifinale scudetto. In questa stagione agli infortuni si sono sommati errori sul mercato (McKinnie al posto di Bendzius) e di valutazione, come scambiare l'estemporanea vittoria su una Milano nella fase più critica della stagione e il roboante successo su una Pistoia assente come segnali del reale valore del gruppo. Al coach Markovic la scelta dell'elemento ideale, magari trovando un giocatore ancora affamato che possa tornare utile pure per ringiovanire l'organico del prossimo anno.

