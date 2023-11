Questa Dinamo è un puzzle 

Sassari. Mettere insieme la Dinamo è in questo momento come comporre un puzzle con pezzi provenienti da due scatole diverse. E non solo perché manca Diop, forse l'unico giocatore che funzionava con qualsiasi quintetto. A proposito, stasera a Ludwigsburg (inizio alle 20) non sarà ancora a disposizione il suo sostituto, il centro Taylor Smith, che invece si spera di fare debuttare domenica contro Trento, una delle quattro capolista. Una terza sconfitta stasera in Germania, significherebbe avere un piede già fuori dalla coppa europea viste le sconfitte con Stettino e Aek Atene. Un successo darebbe energia e convinzione a un gruppo che ancora non riesce a comporsi. Ma in caso di sconfitta, nessun dramma. Per la china presa dalla stagione, meglio concentrarsi sul campionato.

Terzultimo posto

Il peggior avvio di sempre da quando Sassari è in serie A risulta pericoloso. Sotto, ancora a zero punti, ci sono solo Treviso (battuta di 4 punti al PalaSerradimigni) e Brindisi, che però - attenzione- un paio di gare se le sono giocate sino alla fine rischiando di vincerle. Sopra il Banco a due lunghezze di distacco ci sono Varese, Pesaro e Pistoia. Sassari deve ancora affrontare in casa Trento, Scafati, Milano, Brindisi e Venezia, mentre sarà impegnata a Pistoia, Brescia, Reggio Emilia e Pesaro. È vero che la serie A italiana è così equilibrata che Cremona sgambettare la Virtus Bologna, ma finora la squadra di Bucchi non ha dato l'impressione di poter fare un'impresa, perdendo nettamente con le migliori.

La quadratura del cerchio

Il gruppo fatica a trovare la chimica e forse non è solo dovuto ai ritardi causati dagli infortuni. La gara contro Varese ha confermato quanto intravisto in altre partite: il quintetto difensivamente più compatto è con almeno tre italiani e un giocatore europeo. Dal punto di vista delle caratteristiche offensive Tyree e McKinnie rendono meglio in contropiede e transizione, ma Whittaker non riesce a far correre abbastanza la squadra. Gombauld è più che discreto in attacco, ma spesso fuori posizione in difesa. Kruslin è tiratore sugli scarichi, ma se nessuno o quasi è pericoloso da fuori (Bendzius manca tantissimo) ha sempre un difensore addosso. Tutte queste discrepanze rendono complesso creare una identità precisa in attacco e in difesa. In questo momento la Dinamo non ha punti di forza o sicurezze sulle quali appoggiarsi. Basterà l'innesto del centro Smith con l'esclusione di un esterno straniero? Lo si capirà nelle prossime gare, che però verranno giocate con l'assillo di una classifica pericolante.

RIPRODUZIONE RISERVATA