«Questa comunità per sempre nel mio cuore» 

È arrivato a Mulinu Becciu nell’agosto del 2010 e in quindici anni ha visto cambiare il quartiere e i fedeli, vivendo un momento difficilissimo come quello del Covid e festeggiano i cinquant’anni della parrocchia. Dopo quindici anni, don Emanuele Mameli sta per cambiare casa: nominato a reggere la comunità della Madonna del Carmine ad Assemini, prosegue per ora il suo cammino alla guida della chiesa Madonna della Strada in attesa della data ufficiale del suo trasferimento. «In questi quindici anni», commenta, «parrocchia e quartiere hanno camminato insieme. Ho provato a proseguire il percorso di crescita avviato dai miei predecessori. Certo le difficoltà, soprattutto dopo la pandemia, non sono mancate».

Che parrocchia aveva trovato nel 2010?

«Una comunità attiva con tante persone partecipi. È stato semplice continuare un lavoro ben avviato soprattutto grazie alla collaborazione di molti parrocchiani».

Dopo quindici anni cosa lascia?

«Una chiesa con tante iniziative per i ragazzi, per la lotta alla povertà e per rendere viva la partecipazione alla vita ecclesiale».

E il quartiere in questo periodo è cambiato?

«Ci sono numerosi aspetti positivi, perché Mulinu Becciu è un rione bello, cresciuto bene urbanisticamente e con tante aree verdi. Le criticità, sul piano sociale, non mancano».

Quali sono i problemi maggiori?

«Rispetto agli anni Novanta, quando gli abitanti erano circa 12mila, siamo passati a meno di 6mila. Oltre allo spopolamento, vedo che ci sono molti anziani che vivono da soli, in case enormi. C’è troppa solitudine e non c’è stato un ricambio generazionale. Poi c’è un eccessivo abbandono scolastico: in giro per il quartiere, la mattina durante i mesi scolastici, si notano troppi ragazzi».

La parrocchia cosa riesce a fare per contrastare questi problemi sociali?

«Stiamo lavorando molto sui ragazzi, anche grazie alle loro famiglie. In oratorio abbiamo più di trenta tra adolescenti e giovani. E poi ci sono le iniziative per dare un segnale contro la povertà: non possiamo fare miracoli, ma cerchiamo di dare una testimonianza per sensibilizzare le altre persone. Sul social inoltre è decisiva la collaborazione con associazioni ed enti di volontariato: solo facendo rete di possono ottenere risultati importanti».

In questi decenni è cambiata anche il rapporto delle persone con la fede?

«Dal 2000 c’è stata una contrazione e dopo il Covid ancora di più. L’aspetto più complicato è quello della partecipazione e del contatto con le persone della fascia d’età tra i 16 e i 50 anni».

Un momento che non dimenticherà e un rimpianto?

« Le due edizioni, nel 2018 e 2019, di Tutti in corsa per la pace, contro la guerra in Siria. C’è stato un gemellaggio con la parrocchia di Aleppo. Aver visto tante persone camminare e testimoniare per la pace e contro la guerra è stato speciale: oggi servirebbe ancor di più visto quanto sta accadendo nel Mondo. Rimpianto? Forse non aver trovato le parole giuste con delle persone in alcuni loro momenti difficili della vita. Ma alla fine bisogna affidarsi alla Misericordia di Dio».

Come sta vivendo queste settimane d’attesa prima del cambio?

«Quando 15 anni fa sono arrivato qui non avevo idea di quanto tempo sarei rimasto. Mi sono affidato a Dio e farò così anche questa volta per il nuovo incarico. Sono contento però di aver vissuto qui, nella parrocchia Madonna della Strada, gli anni più belli della mia vita, quelli della maturità. E sono felice del percorso fatto con tante persone che mi stanno manifestando la loro vicinanza. Ringrazio tutti: porterò questa realtà nel mio cuore».

