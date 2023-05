«Questa città sarà sempre casa mia» 

«La parola “addio” non mi appartiene». Nel cuore di Massimiliano Zurru, Monserrato avrà sempre uno spazio importante, che non scomparirà neanche durante la sua nuova esperienza a Nuoro iniziata oggi. D’altronde, 29 anni di servizio come comandante della Polizia locale - probabilmente un record in Sardegna - non si possono certo dimenticare. «I legami costruiti in tutti questi anni restano. Continuerò a seguire con affetto le vicende di questa città alla quale sono e resterò legato e dalla quale mi sono sentito accolto come un figlio».

Come a casa

Zurru, nato a Carbonia 53 anni fa, a Monserrato si è sempre sentito come a casa: «È stato un rapporto stupendo, fatto di tanti legami umani e di un riconoscimento di ruolo non sempre scontato per la professione che svolgo. Ho sempre cercato di dare ascolto a tutti e di spiegare il contenuto della nostra attività, sempre orientata alla sicurezza dei cittadini, i quali mi hanno spesso mostrato affetto e stima e ciò mi ha arricchito umanamente e professionalmente».

I ricordi

Quando venne chiamato a guidare la Polizia locale monserratina aveva appena 24 anni. Difficile dimenticare quei giorni: «Ricordo il giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti all'allora sindaco Giuseppe Marras (scomparso il 16 maggio) e al segretario generale, e il passaggio di consegne in presenza del mio riferimento operativo, il comandante della stazione dei Carabinieri Modestino Oliviero. L'esperienza di ex ufficiale dell'esercito mi ha dato la giusta formazione e aiutato a superare le paure e le difficoltà di un giovane che si accingeva ad intraprendere un ruolo carico di responsabilità e di aspettative da parte di una comunità che aveva da poco raggiunto l'autonomia da Cagliari».