Querce senza foglie, drammatico appello alla Regione 

I bruchi hanno pasteggiato anche nelle querce segnate da Agris e dal Corpo Forestale. Sul tronco degli alberi, completamente privi di foglie, c’è scritto che l’area è stata trattata con il Bacillus thuringiensis, l’insetticida biologico che uccide il bruco del lepidottero defoliatore Lymantria dispar. Ma la limantria ha attaccato le sugherete dell’Alta Gallura, anche quelle che all’inizio di maggio sono state sorvolate dagli elicotteri per il trattamento fitosanitario. Nonostante il Bacillus thuringiensis abbia fatto il suo lavoro, in diverse zone dei territori di Calangianus, Telti, Sant’Antonio di Gallura e Calangianus il paesaggio è spettrale, con ampie aree di sughereta prive di chioma. Lungo la Olbia Tempio si vedono benissimo gli effetti del passaggio dei bruchi. Il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Viti conferma: «Mi hanno contattato proprietari di sugherete, molto preoccupati, e ho sentito il mio collega di Telti, Vittorio Pinducciu. Lo shock per le piante è pericoloso, le sughere sono già in sofferenza per altre ragioni e l’attacco della limantria aggrava la situazione. Per il prossimo anno è necessario rafforzare il trattamento». Anche Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, fa un appello alla Regione: «Bene il trattamento, ma non è bastato. Servono più fondi, non possiamo pensare per il prossimo anno a una situazione come questa».

