Querce da sughero sotto attacco, patrimonio a rischio 

La sughera ha dato tanto alla Sardegna e adesso ha bisogno di aiuto. La pianta che è simbolo di forza e capacità di adattamento, resistente al fuoco, al vento, alla siccità e alle malattie, ora è in pericolo. Attaccata da agenti patogeni, insetti e dal grande caldo, le sugherete sarde stanno iniziando a cedere ed è difficile fare anche una diagnosi della malattia. Soltanto del patogeno Phytophthora, il morbo mortale della quercia da sughero (come di altre piante), esistono cinquanta specie. E c’è il deperimento causato dalle alte temperature e dallo stress idrico. A Calangianus l’emergenza fitosanitaria della quercia è stata analizzata e spiegata in ogni aspetto da diversi docenti dell’Università di Sassari e dagli specialisti di Forestas, di Agris Sardegna e del Corpo Forestale. L’occasione è stata un convegno voluto dal sindaco Fabio Albieri. Il dato che subito è stato segnalato dai relatori è la molteplicità dell’attacco. Purtroppo non c’è soltanto il disseccamento foliare dovuto alla siccità e alle alte temperature, ma anche le patologie e il fattore entomologico con i danni causati da diverse specie di insetti.

Malattia contagiosa

Un quadro allarmante aggravato anche da alcune caratteristiche delle patologie. La Phytophthora è altamente “contagiosa”, si propaga con grande facilità da un albero all’altro, da una zona all’altra. In teoria bisognerebbe disinfettare anche le accette utilizzare per la decortica del sughero. Il personale di Forestas sta già adottando i protocolli operativi per limitare il contagio. Ma è una battaglia ancora lunga e per ora manca anche una diagnosi esaustiva sul deperimento della quercia sarda.

Il cancro della quercia

La Phytophthora è come un cancro della pianta, parte dalle radici e poi sale uccidendo l’albero. Dice Giovanni Piras, direttore dell'Agenzia regionale Agris: «Non dobbiamo fare confusione, le cause sono diverse. Nel quadro del deperimento ci sono tanti fattori, la siccità, le alte temperature che stressano la pianta e gli agenti patogeni. La quercia da sughero non ha solo il problema dell’emergenza fitosanitaria. Il quadro è complesso. Va anche detto che la Phytophthora è studiata in tutto il bacino del Mediterraneo e noi ci confrontiamo con i colleghi di altre regioni e di altri Paesi europei. Abbiamo attivato una rete di monitoraggio per raccogliere i dati e serve tempo. È importante distinguere, ci sono gli aspetti patologici, quelli entomologici e il disseccamento foliare dovuto allo stress idrico. Dobbiamo lavorare su più fronti». Un fatto certo è che i focolai di Phytophthora si stanno diffondendo, la rete di monitoraggio attivata dalla Regione è di 694 siti e copre praticamente tutta l’Isola. Per ora parlare di contromisure è prematuro, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha indicato la rete di monitoraggio come uno degli strumenti principali per contrastare la diffusione della Phytophthora.

Gli insetti

Anche sul fronte entomologico ci sono novità pessime. Non c’è solo il lepidottero defoliatore Lymantria dispar, il bruco che spoglia le piante. Da tempo è stata segnalata la presenza, e soprattutto i danni, causati dal corebo della quercia, un insetto perforatore che si aggiunge alle altre minacce. Insomma, l’attacco è su più fronti. La quercia sarda ha bisogno di aiuto e subito.

RIPRODUZIONE RISERVATA