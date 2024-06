Quell’urlo dal Natisone: «Venite a salvarci» 

Udine. «Venite a salvarci!»: è la richiesta, quasi un’implorazione, che Patrizia Cormos ha fatto, in tono concitato, nelle telefonate al 112 con i soccorritori, mentre il livello dell'acqua del fiume Natisone continuava a salire. Lei, Bianca e Cristian si erano resi conto che la situazione stava diventando ingestibile e molto pericolosa. La ragazza ha anche chiesto agli operatori: «Chiamate mia mamma».

Le telefonate

Sono quattro le telefonate fatte da Patrizia, la prima alle 13.29 e le altre 3 - una delle quali a vuoto - nell'arco di circa mezzora, ha spiegato il procuratore capo di Udine, Massimo Lia. Il magistrato ha anche reso noto che il fascicolo è stato aperto con un titolo di reato preciso: omicidio colposo. Per il momento non figurano però indagati. «In queste vicende, per procedere bisogna configurare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo», ha aggiunto Lia. Saranno condotti, ha assicurato ancora il procuratore, «tutti gli accertamenti del caso» sulla tempestività dei soccorsi: «Sia il discorso dell'elicottero utilizzato per i soccorsi, sia la cartellonistica col divieto di balneazione e il pericolo di annegamento, sia le tempistiche dell'arrivo dei soccorritori».

Tuttavia «allo stato attuale non ci sono elementi specifici» di responsabilità: «Esiste, in natura, anche la tragica fatalità». Gli investigatori partiranno dall'analisi dei tabulati. Delle quattro chiamate al 112, la seconda è andata a vuoto: bisognerà capire perché. Nella terza e quarta telefonata, invece, la ragazza ha parlato a lungo con gli operatori.

Ultima notte di studio

Patrizia e Bianca sono morte probabilmente per asfissia da annegamento e traumi vari. Ieri i loro corpi sono stati vestiti da sposa, come vuole la religione ortodossa, e sistemati nella camera ardente a Udine. Straziante il ricordo della madre di Patrizia: «Mi scriveva ogni giorno su whatsapp “mamma ti amo”. La notte prima ha studiato fino alle 4, poi alle 6.30 si è alzata, ha fatto una doccia ed è uscita» per andare a sostenere l'esame. Alle 12 l'ultimo contatto, la telefonata dopo aver sostenuto la prova. Ieri intanto sono riprese anche le ricerche per trovare il corpo della terza vittima, Cristian Casian Molnar, di 25 anni.

