Quell’umanita estrema a Venezia 

Una famiglia che rischia di implodere durante una cena alla vigilia di Natale nel confronto con una mamma implacabile, un fisico schiacciato dal potere totalitario, una manager intrappolata in un mondo del lavoro sempre più spietato. Sono fra i personaggi che hanno dominato la giornata di ieri alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

La cena di Natale

A guidare la carica è stato “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, tratto dal romanzo di Antonio Franchini. La storia, con Vanessa Scalera, insieme a Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj, Samuele Mazza, ci proietta in una cena della vigilia di Natale a Milano, dove Antonio, la moglie, i figli e la sorella si ritrovano a confronto con una madre strabordante di personalità, arroganza, paura, fragilità, desiderio di controllo. Un personaggio magistralmente interpretato da Vanessa Scalera. «Quando ho saputo di questo ruolo», ci dice l'attrice, «mi sono sentita come Maradona che gioca in Inghilterra e fa quel gol… Quello segnato di mano».

Il regista dissidente

In gara è arrivato anche il film più discusso alla vigilia della Mostra, “Dau”, del regista russo dissidente Ilya Khrzhanovsky: una presenza che il governo ucraino ha contestato, definendo l'opera uno strumento di propaganda per Mosca. Accuse respinte dal direttore della Mostra Alberto Barbera e dal cineasta. Frutto di un progetto multidisciplinare creato in venti anni di lavoro, “Dau”, nato come biografia del fisico premio Nobel Lev Landau (interpretato dal direttore d’orchestra e attore greco russo Teodor Currentzis), ambientato tra il 1928 e il 1968 in Unione Sovietica, è anche un affresco di ampio respiro su un sistema totalitario che manteneva il potere con la paura, il controllo ossessivo, l’uso di spie, i processi farsa, le condanne ingiuste. «La mia posizione sulla guerra è sempre stata molto chiara, da ancor prima dell'invasione del 2022», sottolinea il regista, che ha più volte spiegato di aver rinunciato alla cittadinanza russa per protestare contro la politica e questo conflitto.

Una nuova Alba

Terzo film della giornata in concorso è “Un Bon Petit Soldat” di Stéphane Brizé, con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon. Protagonista è una brillante manager (Rohrwacher in una straordinaria prova): qual è il confine tra compromessi e compromissioni?

La superstar

Star fuori concorso sul tappeto rosso è stata Pamela Anderson, nel pieno della rinascita della sua carriera. Qui è interprete del road movie “Place to Be” di di Kornel Mundruczo. In grande forma.

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