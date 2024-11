Quello svincolo sbarrato da 15 anni 

Realizzato da quindici anni, ma mai aperto. Lo svincolo a raso che collega l'Asse mediano di scorrimento al prolungamento di via Cettigne, a Genneruxi, risulta a tutt'oggi sbarrato da una selva di transenne per motivi di sicurezza. La mono corsia di decelerazione, infatti, non avrebbe le caratteristiche dimensionali idonee: troppo corta, nonché stretta, sottodimensionata rispetto alle necessità dell’eventuale flusso di traffico da sostenere qualora venisse aperta. Si rischierebbero incidenti in fase di immissione in via Cettigne e nell'attigua via Galvani, anche per la presenza di una curva quasi a elle in uscita dall'Asse.

Uno svincolo pericoloso

L'attuale Amministrazione comunale, pur confermando le carenze di sicurezza dell'intersezione, non avrebbe accantonato l'idea di aprire lo svincolo. L'uscita di via Cettigne si rivelerebbe infatti utile per snellire il traffico sull'Asse mediano. Ma la situazione è complessa. Sono necessarie rilevanti modifiche, per cui allo stato è impossibile ipotizzare una tempistica. «L'area è oggetto di una lottizzazione privata», spiega l'assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, «per cui prima del passaggio alla gestione comunale, ad esempio per l'apertura della strada di collegamento con l'Asse mediano, sono necessari lavori di messa a norma. Al momento siamo in attesa del progetto esecutivo da parte dei privati. Contestualmente l'Amministrazione procederebbe anche al collaudo dei vicini parcheggi». Ugualmente ancora off-limits. «Per quanto riguarda le mie deleghe», conclude Marcialis, «noi prenderemo in carica il tutto solo quando i lavori, ad opera del lottizzante, verranno conclusi».

Transenne e rifiuti

Lavori che consentirebbero la sistemazione di tutta l'area adiacente, inclusa la stradina sterrata dietro i palazzi di via Galvani, a breve distanza dallo svincolo. Nell'attesa che in un prossimo futuro si possa usufruire della bretella, l'area dello svincolo resta tristemente sbarrata e versa in stato di totale abbandono e grave degrado. I terreni limitrofi sono ridotti da anni ad una pattumiera a cielo aperto e la vegetazione vi cresce spontanea. A nulla sono valse, nel tempo, le vibranti proteste degli abitanti della zona, non solo per lo stallo della lottizzazione, rimasta in parte incompiuta, ma anche per l’emergenza rifiuti. Tra le sterpaglie, infatti, c'è davvero di tutto, da cumuli di scarti edilizi a vecchi elettrodomestici.

Vent'anni di burocrazia

La zona dello svincolo fa parte della lottizzazione Magnolia, che si estende su un'area di circa 10 ettari, tra le vie Galvani, Cettigne e Mercalli. La costruzione del complesso, che ospita non solo palazzi ma anche impianti sportivi e un ristorante con piscina, iniziò nel 2006 grazie ad un accordo tra il Comune e i proprietari delle aree, Immobiliare Magnolia srl ed eredi D'Aquila. Un intervento edilizio, costantemente rallentato dalla burocrazia, che a distanza di quasi vent'anni non può dunque dirsi concluso. C'è ancora da fare, insomma, e da aspettare.