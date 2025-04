Quello Scudetto così lontano e così prezioso 

La verità è che ogni anno che passa quello Scudetto diventa più fragile, come un prezioso pezzo d’antiquariato. Cinquantacinque anni fa il Cagliari diventava campione d’Italia: questo significa che ormai sono passati più anni di quelli che servirono per costruire quell’impresa, dal 30 maggio 1920 (la data di nascita del Cagliari, svezzato da un medico di Catania, Gaetano Fichera). Metà dei sardi è nata dopo il 12 aprile 1970, chi è nato prima e quel giorno era allo stadio forse non c’è più e molto probabilmente, se era bimbo, ha già dato addio al papà che lo accompagnò per mano in quello stadio in gran parte maschile, in cui si contavano soltanto le presenze “adulte”, mentre i bambini piccoli entravano di straforo. La capienza dell’Amsicora (27mila) è soltanto indicativa.

La nostalgia

Cinquantacinque anni fa c’era la radio, un po’ di tv, ma soprattutto i giornali. Quelli del 13 aprile sono in tante case (la prima pagina de L’Unione Sarda, bianca e rossa, è appesa in originale o nelle varie riproduzioni anastatiche è ancora appesa in qualche stanza, in qualche negozio), non più bianchi ma tinti del colore della Storia. Pagine seppiate da sfogliare con i guanti, per non sciuparle, mentre il ricordo invece si è colorito nel tempo, sconfinando in quest’era di superlativi che allora venivano utilizzati con molta parsimonia. Se in tante cose il mondo ha progredito, non l’ha fatto nella sobrietà, oggi quasi dimenticata.

Festeggiamenti

Quello Scudetto (sempre maiuscolo, naturalmente) davvero rappresenta una pagina di storia sportiva, ma anche sociale per l’Italia. Oggi per scriverla basta una Coppa Italia della squadra Primavera (peraltro perfetta nel suo tempismo), allora non era così. Per Gigi Riva i commentatori di oggi avrebbero perso le corde vocali, allora si limitavano ad alzare un po’ il tono, magari a scegliere un aggettivo o un avverbio più incisivo. Erano i tempi in cui non era tutto “straordinario”, la bellezza era nelle emozioni che si provavano, non nei decibel del telecronista. Si festeggiava in modo genuino, con trombe e clacson, magari campanacci. Cagliari lo capì subito che era successo qualcosa di speciale, di irripetibile perché era la prima e unica rappresentazione. Ne seguiranno altre, ma saranno imitazioni: il Verona nel 1985, la Sampdoria nel ‘91 (per tacere di Lazio e Napoli, città metropolitane, realtà non paragonabili ai successi di provincia), saranno da subito raccontate con il puntuale riferimento all’impresa autentica e inedita del 1970.

Capelli bianchi

Sì, il 12 aprile è una festa velata di nostalgia. Lo Scudetto è un reperto delicato, così come lo sono i suoi protagonisti, sempre meno, sempre più curvi sotto il peso della leggenda. Quest’anno è il quindicesimo anniversario della festa del quarantennale. C’erano tutti, a parte Manlio Scopigno (a proposito, a novembre compirebbe cento anni). Adesso sono rimasti in pochi, sette. Soltanto nel 2024 se ne sono andati in tre: Gigi, Cece e Comunardo. Gli altri sono sempre più coccolati: erano eroi, oggi sono monumenti, ma con i capelli bianchi e ciò che fa più male è vedere che qualcuno di loro non va d’accordo con qualcun altro, come piacerebbe ai tifosi. Una piccolissima macchia di ruggine nelle loro corazze d’oro.

Celebrazioni

Oggi questo mondo a colori festeggia ancora quell’impresa in bianco e nero, celebrata da tanti libri, soprattutto in questi ultimi anni in cui - tra il cinquantenario, i cento anni della società, la scomparsa di Riva - il rosso e il blu del Cagliari sono tornati di moda. Un tempo anche quelli erano pochi: il primo “Cagliari, squadra simpatia”, l’epico “L’Aurora sui graniti è rossoblù” di Marcello Serra, e “Il campionato”, toccante testimonianza del medico sociale, Augusto Frongia. Si contavano sulla punta delle dita, ma erano altri tempi. Erano i tempi dello Scudetto.

