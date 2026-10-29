Quello che serve  è una Dinamo col fuoco dentro 

Sassari. «Duri, intelligenti e col fuoco dentro». Bryce Nze indica le caratteristiche per una Dinamo vincente. Ha la credibilità per farlo, visto che assieme a Grande e Riismaa è l'unico dei biancoblù ad avere giocato sempre o quasi secondo le aspettative. Domenica al PalaSerradimigni contro Caserta (ore 20.30) è appena il settimo turno sui 38 della regular season, ma è già un bivio, perché società e tifosi si aspettano una risposta da un gruppo che aveva iniziato benino nonostante i problemi di infortuni, ma nelle ultime settimane si è inceppato e non riesce a crescere.

Una vittoria faticosa contro Cento con un solo straniero, le sconfitte contro Rimini e Ruvo di Puglia, ma soprattutto le difficoltà nel gioco. Nella difesa anzitutto, come ammette il coach Luca Vitali: «Se ci facciamo battere facilmente, poi andiamo in difficoltà. Quanto ai cambi in difesa non è un discorso di cosa fai ma di come lo fai. Se non si difende con energia e aggressività sulla palla e sulle linee di passaggio, perdiamo in efficacia. Sono convinto che i ragazzi metteranno intensità e fisicità, che getteranno il cuore oltre l'ostacolo».

Rientra Riismaa

Ha pesato nelle ultime due partite l'assenza dell'ala estone di formazione italiana. Al di là delle cifre lusinghiere (13 punti e rimbalzi) Riismaa è un tuttofare che mantiene gli equilibri del quintetto, in difesa, a rimbalzo, in attacco, perché sceglie le soluzioni che servono in un dato momento della partita. Col rientro di Riismaa avrà meno pressione Michele Vitali, ancora lontano dalla migliore condizione dopo l'infortunio al pollice destro, che forse lo condiziona anche al tiro visto il mediocre 3/12 nelle triple. Inoltre Aromando potrà giocare più da “4” che è il ruolo nel quale si esprime meglio.

Caserta

La formazione allenata da Lino Lardo, primo play della Dinamo in A2 nei campionati 1989-91, ha iniziato con tre sconfitte, anche se ha reso la vita complicata a Bologna e Pesaro, poi ha battuto tra le mura amiche Cremona e Mestre. A differenza del Banco di Sardegna che fatica a superare i 73 punti, la formazione campana raggiunge facilmente gli 80 punti, perché è più precisa sia nei tiri da due sia in quelli da tre punti. Quattro i giocatori che vanno in doppia cifra: il lungo bidimensionale Henry (14 punti col 50% nelle triple e 5,6 rimbalzi); il play D'Argenzio (14 punti col 73% da due), la guardia-ala statunitense Johnson (12,4 punti col 43% da tre e 4 rimbalzi) e l'alapivot bielorussa Hadzic 10 punti col 60% da due.

RIPRODUZIONE RISERVATA