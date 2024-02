Quello che resta di una guerra: “Solo macerie” nelle opere di Crisa 

HURRY PLEASE IT’S TIME, scriveva in maiuscolo T. S. Eliot in “The Waste Land”. Lo stesso appello, lo stesso grido nelle opere di Crisa, artista che da sempre ha in testa una tematica, quella della città e di chi ci vive. E di chi ci muore, sotto i tetti che crollano e i pavimenti che sprofondano.

Immagini di guerra, di gente in fuga, di muri crudeli: “Solo macerie”, è il titolo della sua personale curata alla Galleria Siotto da Alice Deledda e Chiara Manca in collaborazione con la galleria Mancaspazio di Nuoro. Sono dipinti su mattonelle, i cieli percorsi da traiettorie di fuoco, da scie gassose e venefiche, da nuvole rossastre. Sul suolo, oggetti disseminati ovunque e parcellizzati, scalette abbandonate, garbugli a forma di sfera. Trenta pezzi inediti sui quali si legge qualche parola, una è Mediterraneo. Reti da calcio scassate a ricordare partite di pallone in tempo di pace, uno stenditoio per i panni a evocare i bucati stesi al sole quando non piovevano i missili. Le persone (le folle) sono ghirigori neri, i confini confusi e spianati. Eppure in questa terra desolata continuano a spuntare germogli, arbusti, foglie e le canne che crescono vicino all’acqua.

Cagliaritano classe 1984, Crisa, al secolo Federico Carta, già da ragazzino disegnava sui vagoni della ferrovia. Di nascosto, ovviamente, e ora è accolto negli spazi museali e nelle primarie sedi espositive. Autore di murales e progetti site-specific, agisce sotto i ponti, sulle facciate, su frammenti di intonaci.

In passato ha riversato sui muri le sue visioni metropolitane non di rado sorvolate da una balena. Il cetaceo veleggiava su palazzi mozzi, avanzi di lavatrici, antenne da marziani, discariche. I resti di una civiltà urbana che ha molto da nascondere e non sa dove metterlo. Ha fatto minuscole valige dei rottami metallici, ha raccattato vecchi documenti e schedari per farne dei supporti pittorici. In alcune installazioni, i calcinacci e i mattoni divelti precipitano senza ordine e senza speranza da un soffitto screpolato.

Nella mostra allestita nelle sale del Palazzo Siotto, (via dei Genovesi 114, fino al 25 febbraio), piccoli formati aperti come finestrelle sulla recrudescenza bellica in tanta parte del mondo, sull’infierire delle armi, sull’incredibile oblio delle lezioni della storia. Segni aguzzi, una cromia che non rinuncia all’azzurro, nonostante tutto. Perché, rilevano le curatrici, “Crisa riesce a trovare gli elementi di una umanità nascosta e in allerta, pronta a sorgere dai propri resti”.

Trapela dunque un larvato ottimismo da queste visioni, abbastanza catastrofiche, illuminate da tocchi bianchi, graffiate da righe che si incrociano, animate da presenze vegetali ostinate e contrarie. Ci sono una moltitudine di rimandi, nei quadri di Crisa. E esperienze importanti, come un lungo viaggio in Thailandia, Laos e Vietnam e i suoi regolari soggiorni a Marsiglia. A documentare“ Solo macerie”, un catalogo bilingue con le foto di Nelly Dietzel, la grafica di Sara Manca, i testi di Chiara Manca tradotti in inglese da Shahrazad Hassan.

