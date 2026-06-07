Quello che i ragazzi (non) dicono Il gallurese Massimo Selis dà voce a chi cerca un posto nel mondo 

rigiRitrovando una ragion d’essere nel valore umano custodito dalle nuove generazioni, “E se ora, lontano: un’altra voce esiste” - pellicola diretta da Massimo Selis - dà vita a uno spazio libero di confronto in cui un gruppo di ragazzi illumina, con il proprio sguardo, l’altrove della vita ordinaria, aprendosi in modo autentico e costruttivo al cambiamento.

Regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e produttore cinematografico classe 1975, nato a Nuoro, dal 2007 a Olbia, Massimo Selis ha fondato la casa di produzione indipendente Pausania lavorando per anni come assistente e aiuto regista in produzioni nazionali come “Don Matteo”, “Assandira” di Salvatore Mereu, “Piove deserto” di Maria Grazia Perria e Daniele Maggioni.

“E se ora, lontano: un’altra voce esiste” ci porta a Pian di Marte, in Umbria, undici giovani di età e provenienze diverse si riuniscono per dieci giorni nella Chiesa di San Cristoforo, condividendo riflessioni, punti di vista e intuizioni creative su temi come la politica, la dimensione affettiva e il ritorno alla normalità post Covid. Giorno dopo giorno, l’esperienza li porterà a superare la rigidità di schemi e idee preconcette, volgendoli a una sincera curiosità verso l’altro e a un contatto con la natura finalmente libero dalle distrazioni tecnologiche, fino a sviluppare una coscienza comune da cui trarre fiducia nelle proprie risorse future.

Instaurando una sorta di sospensione temporale, Selis alterna con ritmo ciclico suggestivi fermo immagine e dialoghi, restituendo una dimensione quasi meditativa che orienta lo spettatore verso un ascolto attivo, inadatto a una fruizione distratta. Senza imporre verità assolute, i conviventi si mettono a nudo privi di velleità interpretative, affidandosi unicamente alla pienezza e all’immediatezza del proprio patrimonio personale. Un modo di esplorare il mezzo filmico nato da una libera esigenza di ricerca e di cui, proprio per questo, non possiamo che riconoscerne l’intima necessità, oltre al carattere refrattario a una critica scontata e sterile.

RIPRODUZIONE RISERVATA