Quell’intenso abbraccio nella notte a Elmas 

La miccia l’ha accesa Claudio Ranieri nel dopo partita intervenendo a Sky: «Conosco Cagliari e i suoi tifosi. Mi è già successo quando siamo saliti dalla C alla B, poi dalla B alla A e poi per la salvezza: so che verranno in tanti all’aeroporto ad accoglierci». Ma in fondo non ci sarebbe stato bisogno di dire niente. Con un detonatore come la promozione in A, era scontato che la festa deflagrasse. Prima alla Fiera, dove il rito laico di purificazione ed espiazione dei peccati si è compiuto collettivamente, sino alla liberazione, quindi in piazza Yenne. Lì i rossoblù sono soliti condividere la gioia più grande che - piaccia o no - a Cagliari è un successo della squadra di calcio. E questo è un successo inedito (mai vinto uno spareggio per conquistare o conservare la Serie A) e fiabesco. Per questo, la movida dei tifosi, arricchendosi minuto dopo minuto di nuovi arrivi, di chi non riusciva a contenere il tumulto di emozioni nelle quattro pareti domestiche, passata la mezzanotte, si è spostata verso Elmas.

Sala d’aspetto

L’aeroporto è un luogo simbolico per il tifoso. È il limite estremo oltre il quale inizia la trasferta alla quale si è rinunciato ma è anche il primo punto utile per ricongiungersi con chi è partito. Da lì, l’affetto si sente e si trasmette più forte ed esserci diventa un dovere al quale non è comunque possibile sottrarsi. Dopo la mezzanotte il salone degli arrivi al pianterreno del “Mario Mameli” di Elmas comincia ad animarsi. Non c’è un’idea esatta dell’ora di arrivo, le informazioni viaggiano di bocca in bocca, di chat in chat. A fare ordine dovrebbe essere il tabellone luminoso che, tra i voli in arrivo, una riga prima che inizino quelli del lunedì mattina, scrive BARI 01:55.

Ottimistico.

Molto ottimistico.

La lunga attesa

Ma intanto la gente continua ad arrivare. Forse sono duemila. Anche il parcheggio, croce e soltanto croce di chi va in aeroporto, è un problema che si affronta col sorriso. C’è chi lascia l’auto e si fa un chilometro nella notte per raggiungere l’aerostazione dove la festa è già iniziata da un pezzo. Non c’è un dress code , ma è gradito l’abito rossoblù, in tutte le sue varianti. Quindi, nell’era delle terze-maledette-maglie, in tutti i colori: dal celeste al giallo, dall’arancio al verde militare, senza una logica, senza armocromia (questa parola pare che dobbiamo imparare a odiarla), se non l’elemento di unione e distinzione: lo stemma sociale. Sostanzialmente, tolti quelli “in borghese” (con molte ragazze in abito da “serata”), ci sono tre categorie da distinguere secondo l’abbigliamento, tra chi canta e applaude o semplicemente attende: le maglie replica , originali o meno (con sulla schiena i nomi più svariati: da Nainggolan ad Astori per precipitare verso Godin o Paloschi); le maglie regalate dai giocatori, riconoscibilissime perché fuori taglia; le maglie personalizzate, ad esempio quelle blu notte degli Sconvolts, con scritte varie, alcune molto evocative, altre magari criptiche.

Curva Nord

Sono loro, gli ultrà, a presidiare la parte esterna della zona arrivi. C’è voglia di ripetere l’abbraccio interrotto giovedì sera al termine della gara d’andata, di godersi la vittoria nell’unico modo possibile: cantando. Il tempo passa ma non c’è mai silenzio. Si canta pro (Ranieri, il più gettonato al juke box rossoblù, e la squadra) e si canta contro : sir Claudio avrà un bel dire che è fiato perso, ma è tempo di rivincite e bisogna far ronzare le orecchie ai nemici. Quelli di oggi (i baresi, “colpevoli” di vilipendio della bandiera dei 4 Mori), quelli di campo (il Napoli, che torna a essere rivale nello stesso torneo), quelli di campanile: il coro dei tifosi torresini all’Acquedotto in occasione dei playoff di Serie D non è stato dimenticato. Ce n’è anche per Giulini, segno che la promozione non ha sanato tutte le ferite. E intanto il tempo passa.

I dubbi

Arriva la voce che il volo charter è decollato da Bari: sono le 2.10 e la giornata è stata lunga. Non c’è bisogno di palloncino per intuire che in tanti l’hanno annaffiata a dovere con qualcosa di fresco e forte, ma l’adrenalina è una panacea per tutto, anche per il sonno. Siamo arrivati sin qui, abbiamo aspettato sino ad ora, non possiamo andarcene, è il senso dei discorsi che animano i capannelli di tifosi equamente ripartiti per sesso (le donne sono molto prossime al 50% del totale, gran bel segnale), età e quant’altro. Ci sono i veterani e i debuttanti. Si cerca di risparmiare energie ma ogni gradino, ogni sedia è buona per recuperare le forze. I tavolini dei bar chiusi diventano spalti sui quali arrampicarsi, le sedie e gli sgabelli pure. Il momento si avvicina e va immortalato con il telefonino: se non lo posti, non c’eri. E noi c’eravamo.

L’abbraccio

C’eravamo quando ci siamo spostati verso un’uscita secondaria temendo il depistaggio. C’eravamo quando la voce “sono atterrati” è sembrata attendibile. C’eravamo quando da quell’aereo è scesa la Serie A perduta a Venezia (e anche lì c’eravamo). C’eravamo quando le porte si sono aperte ed è apparso l’esercito degli eroi con candide magliette celebrative e una voglia di far festa che si specchiava in quella dei tifosi. C’eravamo quando, in un boato, un torrente schiumante di felicità ha trascinato i giocatori verso il pullman, in un tumultuoso e indimenticabile passillo de honor . C’eravamo quando gli Sconvolts hanno intonato il nuovo coro, “Orgogliosi di voi”, quando finalmente, travolto da un affetto mai così composto, anche l’ultimo dei membri della spedizione rossoblù a Bari, non ha assorbito sino al midollo il vero significato di ciò che Ranieri ha spesso ripetuto: «Una squadra che ha dietro un intero popolo». E quando il bus è partito per tuffarsi in un gioioso interminabile ingorgo, l’ aurora rossoblù evocata da Marcello Serra e citata ieri da Enrico Pilia si apprestava a sorgere su una città appagata e colma di gioia.

RIPRODUZIONE RISERVATA