«Quell’incrocio è pericoloso, servono interventi» 

L’incidente di lunedì sera, per fortuna senza gravi conseguenze, è stato solo uno dei tanti, avvenuti o sfiorati. Fa preoccupare l’incrocio tra via Giulio Cesare, il ponte san Pietro e via Parrocchia, a Sestu. C’è uno stop, per chi viene dal ponte, e un segnale di dare precedenza, in via Giulio Cesare; ma spesso non vengono rispettati. E l’alta velocità fa il resto.

«Passo lì molto spesso e almeno una volta alla settimana rischio che qualcuno mi venga addosso», racconta Beatrice Tronci. «Quello stop andrebbe tolto, è contro logica», argomenta Roberto Pitzanti; infatti obbliga a far passare chi arriva da davanti o da sinistra. «Alla notizia dell’incidente sono rimasto scosso, ma mi sono rasserenato apprendendo che non c’erano feriti in modo serio. Purtroppo accadono tanti incidenti anche per colpa della mancata osservanza delle regole, come amministratori dobbiamo creare sicurezza», commenta il vicesindaco e assessore a Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita che spiega: «Per questo abbiamo affidato un incarico all’Università di Cagliari per la redazione del Piano urbano del traffico. Partendo dalle rilevazioni effettuate sulle strade sestesi, è stato elaborato uno studio che porterà diverse novità, contiamo siano utili per snellire il traffico e aumentare la sicurezza». I tempi non sono però ancora definiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA