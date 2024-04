«Quell’incompiuta è pericolosa» 

Sarebbe dovuto diventare la sede del Provveditorato. Ma lo stabile da oltre vent’anni è rimasto un’opera incompiuta alla periferia della città. Quattro piani in cemento armato che spesso diventano punto di ritrovo per ragazzini e oggi più che mai, dopo la recente tragedia a Nuoro, quel rudere fa paura. Proprio ieri gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo e inviato una relazione alla Provincia chiedendo l’immediata messa in sicurezza dell’edificio.

La segnalazione

Nei giorni scorsi negli uffici della polizia locale in via Carmine è arrivata una segnalazione sulla situazione di pericolo che si verifica spesso nello stabile, di proprietà della Provincia che sorge nel prolungamento di via Lussu: abbandonato, con la recinzione danneggiata in diversi punti, è accessibile a tutti. E puntualmente diventa il ritrovo di ragazzini che si divertono a realizzare graffiti sulle pareti dal piano terra fino al quarto piano. Scale e ultimo piano senza parapetto, vano ascensore aperto e nessun infisso, tutt’intorno cumuli di macerie e ferri arrugginiti.

I vigili urbani ieri hanno effettuato il sopralluogo accertando «una situazione di reale pericolo» come ha confermato il comandante Gianni Uras. Adesso saranno effettuate ulteriori verifiche, nel frattempo una relazione dettagliata sarà inviata alla Provincia che dovrà provvedere a mettere in sicurezza lo stabile cercando di prevenire situazioni di ulteriore pericolo. E intanto saranno effettuate verifiche anche in altri stabili diroccati che spesso richiamano gruppi di ragazzini. Nei giorni scorsi alcuni giovani sono stati notati anche sulla copertura del mercato civico di via Mazzini: lo stabile è chiuso da anni ma, nonostante la recinzione, c’è stato qualcuno che è riuscito ad entrare arrampicandosi addirittura fino al tetto. Una situazione di estremo pericolo che necessita di ulteriori interventi, in questo caso da parte del Comune proprietario del vecchio mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA