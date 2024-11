Quell’idea nata durante la partita a carte: «Ma dda fadeus una sociedadi a Uta?» 

«Ma dda fadeus una sociedadi?». Così cinque anni fa Mattia “Pablo” Orrù, attorno a un tavolo in cui si giocava a carte, stuzzicò Marco Baroncelli, attuale presidente, per riportare a Uta dopo qualche anno di assenza una squadra di calcio che militasse in un campionato regionale. La passione e un pizzico di pazzia ha convinto i due dirigenti, ma servivano anche altre forze. «Non potevamo farcela da soli», ammette oggi Baroncelli, «e abbiamo coinvolto Gabriele Serreli, l’attuale segretario della società, assieme a Niccolò Baroncelli, che nonostante le prime resistenze ha accettato il ruolo di tesoriere. Un poker di carte giuste per cominciare l’avventura».

Negli anni la squadra si è allargata con tante persone entrate come dirigenti e collaboratori, soprattutto perché l’obiettivo era non limitarsi alla “prima squadra”. «Si puntava anche al settore giovanile assente da tanto tempo, con l’Uta 90 che aveva i ragazzi sino agli Esordienti», prosegue Baroncelli, «quindi c’era da ricreare i gruppi dei Giovanissimi e degli Allievi. Quest’anno c’è stata la fusione con l’altra società per unire le forze così da avere in organico dalla scuola calcio, per chi è nato dal 2020, sino agli Allievi». Mancano solo gli Juniores a causa della mancanza di disponibilità di campo e di ragazzi, ma l’obiettivo è ricreare un gruppo che sia il bacino per la prima squadra.

La squadra è reduce da un bellissimo campionato di Prima categoria, equilibrato e combattuto sino alla fine, terminato con la vittoria del girone A e l’approdo in Promozione. Una grande soddisfazione per il sodalizio biancoverde che in pochi anni, nonostante il Covid avesse frenato alla nascita il progetto, è riuscito a ricreare entusiasmo e riportare tanti giovani a correre dietro a un pallone. «Un altro obiettivo è la valorizzazione dei nostri ragazzi, soprattutto quelli di Uta», sottolinea il presidente, «formarli dal punto di vista disciplinare, tecnico e tattico. Educati ma che sappiano anche giocare a calcio. Prepararli per la prima squadra e per altre società blasonate di categorie più alte. Sarebbe una grande soddisfazione e un premio per la società, la dimostrazione di aver lavorato bene». Tutto attraverso il lavoro di tanti tecnici guidati da un responsabile che periodicamente riunisce gli allenatori con l’obiettivo comune di far crescere i ragazzi e renderli pronti al salto tra i grandi.

