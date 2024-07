Quelli che preferiscono Giorgino 

Tutti al Poetto? Non proprio.

Il fascino discreto e intramontabile di Giorgino, un tempo considerata “la spiaggia dei Cagliaritani” per eccellenza, continua ad attirare tanti aspiranti bagnanti in fuga dal traffico cittadino e dal gran caos della “spiaggia dei centomila”.

L’angolo dimenticato

Sabbia bianca come quella del Poetto prima del ripascimento, mare azzurro che si confonde con il cielo, acqua limpida e fondale basso e sabbioso, ideale per i bambini. Giorgino è un angolo di paradiso a cinque minuti dal centro: per arrivarci basta lasciarsi alle spalle il ponte di Sa Scaffa e girare a destra un attimo prima di imboccare la statale 195 per Pula.

Si viene accolti da un grande cartello con su scritto “Benvenuti al Villaggio Pescatori”, seguito da uno più piccolo, “Vendesi cannolicchi”, nel curvone che conduce al borgo e all'incantevole spiaggetta incastonata tra barriere frangi-flutti che garantiscono un mare quasi sempre calmo. Due gli stabilimenti: il NonSoloMare della famiglia Stara, inaugurato una trentina di anni fa, e il mitico Zenit, che risale addirittura al 1922, quando era una famosa locanda e si chiamava “da Minestrone”.

Gli habitué

Osvaldo Meloni, 76 anni, residente a Monastir, è un habitué. «Ci vengo da anni con gli amici, la spiaggia è pulitissima, l’acqua eccezionale, il clima familiare. Le facce sono più o meno sempre le stesse, ci conosciamo tutti. A fine mattinata arrivano i pescatori con polpi, spigole e orate. Chi viene qui la prima volta s’innamora e torna sempre. A me è successo così». Gli fa eco Aldo Pasci, 65 anni, di Serrenti. «Al Poetto sono decenni che non vado, non c’è parcheggio. Qui mi trovo bene. La spiaggia è servita, ci sono due bar che fanno un ottimo caffè. Sono in pensione, mentre mia moglie lavora. Così vengo a farmi una nuotatina». Anche il 70enne cagliaritano Franco Cabras è entusiasta. «Prima andavo a Calamosca, ma c'era troppa gente. Molto meglio qui».

«A Giorgino si sta da Dio», assicura Albino Caria, 67 anni, «anche i disabili possono accedere, dato che ci sono le passerelle. Con gli amici ci portiamo le angurie e ci facciamo mortadellate memorabili». Miriana Sanna Valle, 32 anni, cagliaritana, la definisce una spiaggia «comoda e tranquilla». D’accordo Marina Milia, 67 anni. «Vengo da quasi vent'anni, mia figlia era appena nata, oggi è maggiorenne». Luisella Santinato vive a Mestre ed è cagliaritana da parte di madre. «Adoro questa spiaggia, la raccomando. È raccolta, intima. Ambiente curato, prezzi contenuti. Un difetto? Non c’è internet». Ma questo per molti è un altro pregio.

Il bagnino

«Di recente abbiamo recuperato la sabbia che si era accumulata sotto le passerelle e l’abbiamo rimessa in spiaggia», rivela il bagnino Andrea Stara, «non è vero che a Giorgino ci va la gentixedda . Ci vengono professionisti con la famiglia, abbiamo avvocati e giudici. La novità è che stiamo registrando la presenza di turisti, ad esempio da Bologna, Torino e Venezia. Si vedono anche stranieri, perfino cinesi. Quando soffia il maestrale il cagliaritano sparisce, mentre i turisti vengono lo stesso. Una famiglia veneta ha fatto l’abbonamento per una settimana. Sono felici perché, come diceva mia nonna, sa tranquillidadi no dda pagat dinai ».

