Quelli che non pagano barba e capelli 

Prima il taglio dei capelli, poi la beffa. Basta un attimo di distrazione. Il tempo di voltarsi per prendere lo specchio o le ricevute dal cassetto e il cliente fresco di acconciatura all'ultima moda è già sparito nel nulla. Senza pagare. Al malcapitato barbiere non resta che allargare le braccia sconsolato dopo essersi inutilmente catapultato in strada e masticare amaro per il servizio a sbafo concesso. Sembra incredibile ma accade davvero.

Non troppo spesso per fortuna, ma abbastanza per lasciare basito chi, come Giuseppe Gessa, Beppe per gli amici, 66enne barbiere di via Capula, si spacca la schiena ogni giorno, dal 1976, lavorando in piedi alla poltrona anche per dieci ore di fila, armato di forbici, pettine e sorriso smagliante.

Taglio “a scrocco”

L'identikit dello “scroccone” è presto fatto. «Ragazzini tra 15 e 17 anni, talvolta conosciuti di vista, più spesso facce nuove», racconta, «nulla di anomalo in apparenza, ma non appena finisco se la danno a gambe come fulmini». Beppe non li insegue. «Anche se li acciuffassi di questi tempi, non si sa mai, magari nei pasticci finirei io». Perché non denunciare? «Non servirebbe e non ne varrebbe la pena per soli 15 euro», chiarisce. «Ogni volta restano l'amarezza e la speranza che non accada più».

Il modus operandi dei furbetti è vario. «In tanti anni ne ho visto di tutti i colori», ricorda, «all'inizio non danno l'impressione di non voler pagare. C'è chi dice di aver dimenticato il portafoglio in macchina, esce e non torna. Qualche altro rivela di non avere i soldi e promette di ripassare. Ma non sempre accade».

A “bruciare” i soldi al barbiere sono anche uomini fatti e perfino qualche insospettabile ultraottantenne un po' smemorato. O che fa finta di esserlo. «Nessuna fuga in questo caso. A differenza del ragazzino, l'anziano si riveste con flemma, saluta, stringe addirittura la mano, apre la porta e va via senza pagare». A volte ritorna scusandosi per la dimenticanza. «Altre volte non si fa più vedere. Il che mi fa sospettare la malafede». Il caso più bizzarro? «Risale a tanti anni fa. Un cliente mi disse che non poteva pagare e mi lasciò a garanzia il frontalino estraibile dell'autoradio. Una settimana dopo si ripresentò per recuperarlo e saldare il dovuto».

Memoria storica

Il salone Tullio di via Capula prende il nome dal fondatore: Tullio Atzeni, per tutti “signor Tullio”, dieci anni più grande di Beppe, che ha aperto l'attività nel 1967. Insieme rappresentano un’istituzione. «In questi giorni Tullio è assente ma tornerà presto», assicura. «Insieme abbiamo tagliato i capelli a generazioni di amici e continueremo a farlo. Chi crescendo si è trasferito nell'hinterland continua a venire da noi». Sono la memoria storica del quartiere. Lo hanno visto cambiare mentre loro sono rimasti uguali: all'antica. Quelli che alla macchinetta preferiscono le forbici e che il rasoio, quello vero, lo maneggiano sin da ragazzini, quando hanno cominciato.

Ancora oggi sono una coppia affiatata, inossidabile. Schietto e sanguigno Tullio; serafico e imperturbabile Beppe. Entrambi specializzati in simpatia. Un mix perfetto. Da loro si sta come in famiglia. Nel salone si socializza, si legge “S’Unione” , si ascolta la radio diffusa tra gli specchi della cerulea saletta. I “crastuli” non mancano mai perché il barbiere, è noto, sa tutto di tutti. «Anche Gigi Riva è stato per tanti anni nostro cliente», rivela con orgoglio Beppe, «ora è da un po' che non lo vediamo. Lo salutiamo con affetto. Lui, ovviamente, ha sempre pagato!».

