Quelli che lavorano sotto il sole 

T-shirt amaranto incollata al corpo, martello pneumatico in mano e fronte grondante di sudore. «Come va? È l’inferno», commenta Alessandro. Non basta l’arrivo del santo maestrale invocato da atei e laici di mezza città dopo i giorni di fuoco senza fine né vento.

Mezz’ora dopo le 12 Cagliari boccheggia ancora, con Caronte 2 che al di là di ogni democratica rivendicazione sindacale spacca in due i lavoratori: impiegati, commercianti, avvocati beneficiari dell’aria condizionata; l’altra metà in balìa della colonnina che pare essersi inceppata ai quaranta gradi. Arriverà anche la tregua, ma ancora non lo sanno.

Operai e netturbini

La partenza è poco dopo le 12, nel cuore della città invasa da crocieristi accaldati e dall’esercito degli indomiti lavoratori che vanno avanti sotto il sole. «Come si fa? Con quattro litri d’acqua, bevande energetiche e tanta buona volontà», taglia corto quell’Alessandro dalla maglietta amaranto, che ha 45 anni e fa l’operaio per l’impresa che - per conto di Abbanoa - si prodiga a sistemare la perdita idrica tra piazza Yenne e il mercato di Santa Chiara. Condivide missione e sofferenza col collega Mario, 36 anni e un orario decisamente flessibile: «Dalle 7,30 a non si sa quando, beati quelli che stanno in ufficio l’aria condizionata».

E mentre lo dicono sembrano sudare anche di più. Non sono certo gli unici a “sacrificarsi” per la comunità, tra i forzati del caldo c’è anche chi giura che 2003 a parte questo è senza dubbio il luglio più caldo. «Tremendo, davvero. Non le dico come diventa il mezzo a una certa ora. Vuole salire?»: declinato il cortese invito, Davide Orrù, 47 anni, operatore ecologico, prosegue a ritirar sacchetti. «È pesante in condizioni normali, con quest’afa pazzesco».

Caldo record

Boccheggiano un po’ tutti, mentre aspettano speranzosi l’abbassamento delle temperature annunciato dai meteorologi. Ma venti minuti dopo mezzogiorno siamo a 35 gradi, con percentuale di umidità al 50 per cento che ne fa percepire tre in più. Lo sanno bene i rider, appostati nel Largo Carlo Felice in attesa degli ordini: «È dura, ma alla fine l’importante è lavorare. Stringiamo i denti e aspettiamo l’inverno», scherza Armando Onano, 26 anni e la divisa d’ordinanza di Deliveroo. Anche il suo collega Niang la prende con filosofia: «Arrivo dal Senegal, sono abituato al caldo e di certo non mi brucio».

Pochi istanti all’ombra e scompaiono entrambi, in sella ai loro motorini diretti dai cagliaritani affamati, che probabilmente attendono il loro arrivo coi condizionatori accesi. Non se la passa altrettanto bene l’edicolante ai piedi della statua di Carlo Felice: «Ho giusto una ventola, ma non basta. Soprattutto la sera, quando riapro, sembra di entrare nel forno», commenta Marco Piras, armato di borsa frigo e un invidiabile spirito di sopportazione comune a tutti i lavoratori costretti al caldo.

Pizzaioli e postina

«Non è estate, è una tortura», sentenzia un uomo sull’ottantina seduto al tavolino di un bar sotto i portici di via Roma. E lo dicono anche i due pizzaioli di un locale del Corso, dove il forno a legna accesso fa male solo a guardarlo. «Siamo eroi», scherzano Wiliam Corso, 23 anni, e Christian Frongia, più grande di quattro, che qualcosa di eroico probabilmente lo hanno davvero. «Quanti gradi ci sono qui? Meglio non saperlo. È dura, ma alla fine ci si abitua. E poi grazie a Dio abbiamo un lavoro». Nell’esercito degli infaticabili e stoici lavoratori sotto il sole c’è anche Silvia, postina quarantunenne: «Un inferno, si beve tanto è tutto il resto della giornata si è ko». In serata eccolo il maestrale fresco , quasi un miracolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA