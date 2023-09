Quelli che dicono “sì” tra le colline del Parteolla 

Tramonti settembrini tra ulivi secolari e vigneti che si estendono a perdita d’occhio. Scenario da favola per suggellare una promessa d’amore. Un’attrazione fortissima per molte coppie, non solo sarde, che negli ultimi mesi hanno scelto il Parteolla per i loro matrimoni e unioni civili.

Le testimonianze

«Ci siamo sposati pochi giorni fa – dicono Monica e Carlo Alberto, una coppia di cinquantenni che ha scelto la collina di Is Paulis, tra Serdiana e Donori, per giurarsi amore eterno – quello che ricorderemo sarà proprio il tramonto davanti alle vigne, un luogo intimo che trasmette emozioni forti». «Sposarsi qui è davvero suggestivo – conferma Roberta Carboni, 41 anni, che, insieme alla compagna spagnola Macarena Castro Castillo (35), ha scelto le colline di Serdiana per le sue nozze - anche noi ci siamo sposate al tramonto con i colori e i profumi che danno un tocco speciale a quel momento. Tra l’altro io amo il vino e questo è stato un modo per creare unione tra gli invitati e rendere particolare la giornata offrendo i prodotti del territorio». La bellezza dei luoghi è anche la ragione che ha spinto Federico Secchi, 39 anni e Federica Cara, 40 a scegliere Is Paulis: «Ci sposeremo tra qualche settimana. Siamo credenti ma non praticanti, per questo abbiamo deciso di sposarci in mezzo alla natura, in un luogo che trasmette spiritualità. Il matrimonio evoca pace, amore e gioia, sensazioni che saranno esaltate proprio dal paesaggio in cui si svolgerà la cerimonia». Quello del turismo matrimoniale è un settore in forte crescita sul quale il Comune di Serdiana ha deciso di puntare con decisione: «L’idea è nata a fine 2021, subito dopo il termine della pandemia – rivela il sindaco Maurizio Cuccu – è un segmento dell’industria delle vacanze su cui investire per far conoscere le eccellenze del territorio e i nostri tesori paesaggistici».

I numeri

Premiano la scelta: le richieste in due anni sono raddoppiate. Gli sposi arrivano da tutta Italia e anche dall’estero. «Quest’anno siamo già arrivati a 12 unioni – prosegue il sindaco - tra pochi giorni ne celebrerò un’altra tra un italiano e un’inglese». Un’idea accolta con favore dagli operatori economici: Patrizia Poggi ha trasformato la sua struttura di Is Paulis in un luogo magico per ospitare le cerimonie: «Abbiamo partecipato al bando del Comune di Serdiana mettendo a disposizione il nostro ristorante. Era una scommessa con un alto indice di rischio, all’inizio è stata dura ma ora si cominciano a vedere i risultati. Qui, durante le cerimonie si consumano i prodotti del territorio: vino, olio, pane, formaggi, carne e dolci. Il resto lo prendiamo sempre in Sardegna. La vera fortuna, però, è rappresentata dalla bellezza del posto e soprattutto dal grande amore dei proprietari per le loro vigne e per i loro uliveti, curati nei minimi dettagli. Uno spettacolo della natura per rendere indimenticabile un giorno speciale».

