Quelli che al mare vanno solo di sera 

Quelli del mare di sera li riconosci subito: niente abbronzatura da fanatici né oli miracolosi che due passate e sei già nero. Si va di color ambra, per la maggiore, con un fuso orario dilatato, che, dicono i frequentatori del secondo turno, non è mai prima delle 18. «Niente caos per parcheggi né ustioni e asciugamani attaccati, vuole mettere?».

E non gli si può neanche dare torto ad Alberto Pili, 69 anni, intento a leggere un romanzo a mezzo metro dall'acqua. Col vicino più vicino che sta decisamente oltre il normale spazio vitale che in una mattina di fine luglio come tante ti ritroveresti uno sconosciuto a leggere il tuo libro.

Over sessanta

Niente a che vedere con l'istantanea classica: a due passi dal tramonto, la spiaggia dei Centomila viaggia su un terzo di capienza. Pochi bambini, tanti cani, e parecchie comitive di over sessanta che in spiaggia arrivano trascinando la seggiolina, e si infervorano mentre affrontano i temi del momento. Si spazia dall'assalto eolico che «è una vergogna, fatte bene a scriverlo tutti i giorni», al cantiere di via Roma: «Considerando quanto vanno a rilento i lavori spero che almeno mio nipote possa assistere alla riapertura», ironizza, ma neanche tanto, Francesco Picci, emigrato dalla Marina e finito a Quartu. Niente sabbia ma stessa tipologia di seggioline sono piazzate a Marina Piccola, dove cinque coppie con età media settant'anni si godono il maestrale arrivato dopo i giorni di fuoco: «Una meraviglia, ci voleva», commenta sorridente Consuelo Olla, munita di consorte e cappello di paglia.

Gli sportivi

Immancabili gli sportivi, equamente divisi tra lungomare e asfalto. Tra bici, corsa e portentosi esercizi in acqua che «le giuro che in due settimane ho riscoperto muscoli che neanche sapevo esistessero», dice Laura, che sfoggia i segni della fatica e un fisico tonico e asciutto. Più di qualche altra della comitiva che non si rassegna ai chili di troppo e allora la vedi che va pure più veloce.

Si gioca a beach volley all'altezza del Marino, e a calcio improvvisato alla Quarta dove l'età si abbassa di botto e la gioventù - doti atletiche a parte - non è che mostri esattamente un frasario da Oxford. Ma a dire il vero a momenti farebbe impallidire pure nelle zone più folkloristiche della città dove più che alla forma si bada alla sostanza. E chi decide di stancarsi meno opta per un'altra disciplina: le carte; riposte in fretta nello zainetto dopo i ripetuti tentativi - andati a vuoto - di resistere alle raffiche di vento.

Romantici e studiosi

Avvicinandosi alla giurisdizione quartese si vede qualche canna da pesca, famiglie al completo con cena al seguito e una nottata destinata ad andare per le lunghe. Qualche coppietta di giovanissimi attende il tramonto e intanto dà sfogo con garbo alle pulsioni amorose rese irrefrenabili dall'età adolescenziale. E tra una pausa e l'altra spunta fuori l'immancabile panino dal caddozzone con l'animale impronunciabile e un tripudio di salse. C'è chi si dedica alla lettura, tra narrativa e thriller, e chi approfitta del fresco e del silenzio per preparare gli esami universitari: «Diritto privato, bello tosto, ma interessante», dice Laura Boi, futura avvocata salvo giravolte del destino non preventivabili. Siccome lo scenario si presta, ecco che una coppia di imminenti ex nel mare di sera ritrova la pace e finite le urla vanno via presi per mano tipo il lieto fine del più banale film.

