Quelle zone pedonali rimaste solo sulla carta 

I progetti ci sono ma per ora restano sulla carta. Le ipotesi di trasformare alcune aree della città in zone pedonali è concreta, ma metterla in pratica tra residenti scettici e commercianti divisi, non è semplice. Non solo via Porcu, dove la pedonalizzazione è questione annosa, ma anche in piazza Azuni e nel vicolo davanti alla chiesa di San Benedetto il dibattito è aperto.

Scetticismo

«Io credo che pedonalizzare alcune zone potrebbe essere positivo», dice Brunella Loi, 69 anni, «perché ormai noi pedoni davvero non sappiamo più come muoverci in mezzo a questa giungla di auto che non ti permettono nemmeno di attraversare. E sarebbe bene anche che sistemassero i marciapiedi. E se devo essere sincera a me piacerebbe anche via Porcu pedonale nonostante qualche parere contrario». Più scettica è Teresa Paschina, 82 anni: «Sarebbe bello però io credo che ci sarebbero disagi per i commercianti e non andrebbe bene. Via Porcu è diventata una tristezza con tantissimi negozi chiusi: temo che non far passare più le auto porterebbe alla morte definitiva di molte attività».

I progetti

In piazza Azuni era previsto di sistemare lastricato e acciottolato e di eliminare i parcheggi per ampliare la zona pedonale in modo da dare anche la possibilità alle attività della zona di mettere i tavolini fuori. Ma c’è da risolvere il problema della viabilità, non di facile soluzione. «Avevano detto che il progetto di piazza Azuni era pronto che dovevano rifare bene tutta l’area ma per ora non abbiamo visto nessun operaio», dice un frequentatore dello spazio Bruno Basciu, 79 anni. «Sarebbe bello se la facessero pedonale così le persone si potrebbero muovere senza auto e dovrebbero anche cambiare queste panchine che ci sono trent’anni e rifare la pavimentazione». Poco distante Paolo Sollai, 76 anni, aggiunge: «Credo che piazza Azuni non potrà mai diventare zona pedonale», dice, «perché mi sembra impossibile regolare la viabilità. Dive le indirizzi le auto? Mi sembra irrealizzabile. Basta vedere già dalle parti di piazza Santa Maria dove regna il caos».Diego Vacca rivela che «il primo progetto di piazza Azuni pedonale lo fece addirittura il mio professore di disegno e lo regalò alla giunta Massa. Da allora lo stanno studiano tutti. Io credo che sarebbe fattibile ovviamente facendo verificare a un esperto le conseguenze sul traffico». Discorso diverso per via Porcu: «la vedo difficile. Si potrebbe provare solo la sera e poi vedere come va».

Simulazioni

In realtà le prove in via Porcu si sono fatte. Ma soltanto in occasione di iniziative che hanno richiamato in strada tantissime persone. E anche in questi casi la viabilità ha dimostrato i suoi limiti, con lunghe file fin dal viale Marconi.Nell’attesa che si decida cosa fare, resta pedonale solo piazza Santa Maria. Ma solo sulla carta: in tanti non rispettano i divieti.

