Quelle “Variazioni” che salvarono il conte Keyserlingk 

La grande musica dei “Concerti di primavera” torna nella sala Sassu del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Lunedì alle 20.30 il Trio GoldbergK eseguirà uno dei brani più emblematici del Barocco, le Variazioni Goldberg BW988 di Johann Sebastian Bach, nella trascrizione per violino, viola e violoncello di Dmitri Sitkovetsky.

Per il secondo appuntamento con la storica rassegna organizzata da Ellipsis, la più longeva del territorio, sarà dunque proposto un grande classico della musica, originariamente scritto per clavicembalo dal geniale compositore tedesco tra il 1741 e il 1745: un’aria e trenta variazioni, troppo spesso in passato considerate una mera esercitazione tecnica ma in realtà uno dei più alti esempi della musica barocca. Delle “Variazioni" parla Johann Nikolaus Forkel, autore della prima biografia su Bach del 1802, spiegando come il Goldberg che diede nome al capolavoro fosse un amico del conte Keyserlingk, ambasciatore russo in Sassonia. Il conte, in cattiva salute e spesso costretto in casa, godeva della musica suonata dallo stesso Goldberg e scritta apposta per lui proprio da Bach: così, secondo Forkel, sarebbero nate le celebri Variazioni.

In scena a Sassari Francesco La Bruna (violino), Chiara Roberta Bellavia (viola) e Antonino Saladino (violoncello). Info., tel. 079298371.

