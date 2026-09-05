«Quelle trasferte sarde quando ero ragazzino per giocare a calcio» 

È tutto pronto per la quarantunesima edizione del Premio Giuseppe Dessì, che animerà Villacidro per quattro settimane, dall’11 settembre al 4 ottobre. Tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali, proiezioni e incontri tutti a ingresso gratuito. Il percorso si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei finalisti della Narrativa e della Poesia e l’assegnazione dei tre Premi Speciali a Rosa Oliva, Licia Colò e Alessandro Cattelan. Il conduttore riceverà il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, per celebrare una carriera eclettica, capace di intrecciare la conduzione con la scrittura, la musica con l’editoria. Lo abbiamo incontrato per parlare di questo riconoscimento, del suo rapporto ancora da approfondire con la Sardegna e dei tanti progetti che continuano ad affollare la sua agenda.

Cosa significa per lei essere premiato non per un programma tv, ma per il complesso della sua attività culturale, in un contesto letterario come quello di Villacidro?

«È una sensazione davvero piacevole, perché la mia casa editrice Accento rappresenta una scommessa a cui tengo moltissimo, e il suo successo non era affatto scontato in partenza. Pensare di aver pubblicato libri capaci di lasciare un segno importante nella vita di chi li legge, o anche solo sapere di aver intrattenuto i nostri lettori attraverso il nostro gusto editoriale, è per me una fonte di grande soddisfazione».

Il Premio Dessì porta il suo nome a Villacidro, un paese che diventa palcoscenico culturale a cielo aperto. Che rapporto ha con la Sardegna?

«Il mio rapporto con la Sardegna è ahimè ancora un po’ superficiale. Ci sono venuto da ragazzino, in trasferta per giocare a calcio, ma ovviamente non erano visite particolarmente approfondite. Sono stato a Cagliari lo scorso anno per una presentazione di “Accento” e la città mi ha incantato».

Cosa l’ha spinta a investire nel libro come oggetto e nella lettura come esperienza, in un momento in cui l’attenzione delle persone è sempre più frammentata?

«Ho deciso di investire nei libri perché sono una delle mie passioni. Mi trovavo poi nella situazione privilegiata di non dover legare a questo la mia vita. La mia professione principale è in un altro ambito, ma credo che quando puoi permetterti il lusso di investire in qualcosa in cui puoi anche fallire, tutto sommato, senza troppi danni, tu abbia la responsabilità verso te stesso di farlo in qualcosa di bello».

Dopo il successo delle prime due tournée, torna nei teatri italiani con “Benvenuto nell’AI!”. Lo spettacolo nasce dalla domanda di un’intelligenza artificiale che si chiede cosa le manchi per essere umana.

«L’idea del nuovo spettacolo è uno dei tanti argomenti sui quali mi trovavo a discutere con i ragazzi che poi lo hanno scritto insieme a me. Quando vedi che, chiacchierando in libertà con gli amici, un argomento ti appassiona e vi viene naturale trovarne l'aspetto comico, significa che c'è del buon materiale per provare a farne uno spettacolo».

Tra tour teatrale, tv, radio, editoria e ora questo riconoscimento, sembra un momento di bilancio importante. C’è un progetto o un’ambizione che sente ancora di dover realizzare?

«Non lo so. Per carattere ho sempre in mente cento progetti, consapevole che sarò fortunato se riuscirò a portarne a termine anche solo uno. Adesso ho tante cose da seguire: la radio, il podcast, la casa editrice, il tour comico in giro per l'Italia. Ho fatto più o meno tutto quello che era possibile fare, mi piacerebbe continuare a farlo sempre meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA