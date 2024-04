Quelle trasenne mai rimosse  

Sono passati i mesi e le transenne in via Marconi a pochi passi dall’incrocio con via Volta sono ancora là. Erano state sistemate a seguito della caduta di calcinacci dal balcone di una palazzina e da qui era seguita l’ordinanza del Comune per l’immediata messa in sicurezza, ma l’intervento non è mai iniziato.

Così ad avere i problemi maggiori sono i pedoni che quando c’è l’auto in sosta nello stallo per il carico e scarico non possono passare se non in mezzo alla strada. Per non parlare poi dei problemi dell’attività commerciale imbrigliata dalle transenne. Ma scelta non c’è: per i rischi legati all’incolumità pubblica, fino a quando non saranno portati avanti i lavori di messa in sicurezza dello stabile non si potranno rimuovere le barriere. Transenne da prima di Natale anche all’angolo tra via Porcu e via Marconi.

