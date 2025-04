«Quelle transenne bloccano il passaggio»  

Da un mese, chi cammina in via del Redentore è costretto a deviare il proprio tragitto. La colpa è delle transenne che circondano l’ex sede della banca Unicredit, chiusa dal 2021. È qui che la caduta di calcinacci, a fine marzo, aveva imposto di chiudere il passaggio per ragioni di sicurezza. La messa in sicurezza dell’edificio, che spetta ai proprietari, non è però ancora arrivata, e nel frattempo cresce il malcontento dei cittadini che chiedono il ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione delle transenne. La loro presenza, infatti, priva gli automobilisti di alcuni parcheggi che, nelle condizioni di scarsità in cui si trova il centro di Monserrato, sarebbero fondamentali. Altro problema è per i disabili: se i pedoni possono passare dai giardinetti del Redentore, l’operazione è più complicata per le carrozzine, a causa della scarsità degli accessi senza barriere architettoniche.

