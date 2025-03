Quelle strade di tutti e di nessuno 

Strade di uso pubblico in realtà su terreni privati oppure di proproetà di altri enti. Sono sempre frequenti i contrasti e le problematiche inerenti la proprietà e uso di strade in alcune zone del paese. Alcune strade utilizzate da tutti secondo il catasto sono private ciò comporta un disimpegno del Comune nella manutenzione e in particolare per la messa in sicurezza.

Il fatto

Il caso più eclatante è il tracciato ferroviario che collegava Scira a Guspini, oggi utilizzato come strada di collegamento di molte aziende che si trovano nell’agro. Secondo le carte la strada per alcuni tratti appartiene all’Igea, qualche tratto è comunale e per altri privato. Una babele che sta creando problemi di gestione: il Comune pretende il pagamento dell’Ici sulle case che si trovano nell’agro e che utilizzano la strada. In caso di ristrutturazioni, ampliamenti dei locali e chiusure e montaggio di cancelli i proprietari hanno dovuto presentare regolare domanda di concessione edilizia al Comune di Guspini.

La situazione

L’allevatore Salvatore Scanu commenta: «Per autorizzare i lavori di posa di un cancello nella mia proprietà è stato applicato il normale iter edilizio ma noi proprietari dei fondi non abbiano ottenuto adeguati servizi pubblici, in particolare la strada durante le piogge si trasforma in un pantano. Il Comune ha garantito il solo ritiro dei rifiuti che viene svolto regolarmente, utilizzando queste strade, ma il fondo stradale è diventato impercorribile. In alcuni punti le siepi e gli arbusti impediscono il passaggio degli autoveicoli».

Gli fa ecco un Alessandro Urru «Pago regolarmente l’Imu sulla casa senza ricevere alcun servizio. La strada non è sicura, non viene fatta nessuna manutenzione».

In alcuni tratti della strada passano anche cavi del parco eolico esistente, a suo tempo l’autorizzazione venne concessa in cambio dei lavori di manutenzione. La manutenzione non è stata continua. Non si capisce come vengano spesi i fondi annuali versati al Municipio.

Eppure, stando ai proprietari dell’agro confinati con la strada, il comportamento del Comune contrasta con le sentenze del Consiglio di stato che in più di un’occasione hanno stabilito «che quando le strade diventa di uso pubblico il Comune si deve prendere in carico la manutenzione».

Il Comune

Il vice sindaco Marcello Serru più volte ha fatto sapere che in tutto l’agro guspinese esisterebbero centinaia di chilometri di strade vicinali che se fossero prese in carico dall’Amministrazione comunale inciderebbero notevolmente sul bilancio del Municipio. Il caso interessa decine di allevatori o semplici proprietari di fondi: chiedono di definire con chiarezza quali siano le strade vicinali o quelle private fuori dai centri abitati a uso pubblico.

