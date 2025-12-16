VaiOnline
I precedenti.
17 dicembre 2025 alle 00:26

Quelle stelle nel mirino: a Roma il blitz dei ladri nella villa di Nainggolan 

A Cagliari, e ai danni dei giocatori del Cagliari, quello di ieri è stato il primo furto. Ma il mondo del calcio è costellato di vittime illustre di ladri. Un copione criminale, che colpisce le residenze delle stelle del calcio e coinvolge giocatori e le famiglie. Quasi dieci anni fa, quando Nainggolan, ex centrocampista rossoblù, giocava nella Roma, i ladri entrarono nella villa del belga a Casal Palocco e portarono via 30mila euro contanti, gioielli e una collezione di 15 orologi di lusso (poi tutti ritrovati qualche mese dopo in provincia di Bergamo).

Da Londra a Parigi, da Madrid a Napoli, da Torino a Milano, bande specializzate o rapinatori occasionali sanno di fare buon bottino prendendo di mira i calciatori e il numero di casi è in costante crescita. La rapina a Baggio, lo scorso anno, quella a Donnarumma, a Parigi, poco tempo dopo. In precedenza era toccato a Marchisio a Torino, nel 2019, e prima ancora a Seedorf, a Milano, nel 2016.

Terra di rapine, in particolare di orologi di valore, ai Paperoni del calcio è anche Napoli, dove gli agguati avvengono anche in strada e non sempre dentro le abitazioni: ne hanno fatto le spese negli ultimi anni Allan, Ounas, Hamsik, Milik e Insigne.

