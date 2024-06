Quelle sessanta vendemmie dell’enologo Parpinello, una storia di vita legata all’Isola 

Si dice che il destino di ciascuno sia già scritto. Capita talvolta che qualche ritocco in corsa sia eccezionalmente permesso. L’enologo Giampaolo Parpinello, 81 anni, fondatore della Cantina Poderi Parpinello di Alghero domani celebra le sue 60 vendemmie in Sardegna. Le variazioni al grande libro della vita, lui, si è preso la briga di farle dal 1964.

Gli esordi

Originario di Oderzo (Treviso), Parpinello ha messo mano a quel solco in qualche modo tracciato dal padre Luigi, vignaiolo trevigiano. Così a 21 anni con in tasca un prestigioso titolo di studio conseguito alla Scuola enologica di Conegliano, decide di lasciare le vigne di famiglia, nel ricco e promettente Veneto, per raggiungere una Sardegna vitivinicola ancora sotto traccia. Era il 1964 e da allora, l’Isola, non l’ha più lasciata. Ci arriva insieme alla moglie Luigina Pozzebon, radici venete ma genitori che vivono ad Arborea: al padre Gino, commerciante e uomo di grande impegno civile, con una visione socio-economica lungimirante e davvero rara, il merito di aver fondato dopo anni di battaglie e sacrifici la Cassa Rurale di Arborea.

Le cantine

Dunque 1964, Giampaolo Parpinello segue la sua prima vendemmia in Sardegna. L’anno dopo lavora come enologo nella Cantina del Vermentino di Monti e poi, da gennaio 1970, è a Santa Maria La Palma, dove dirige la Cantina sociale. Ci resterà per oltre 30 anni. Qui Parpinello grazie alla sua filosofia enologica moderna e innovativa, dà vita al vino Aragosta, il Vermentino che ha fatto da apripista ai calici freschi e leggeri, protagonisti nell’Isola degli anni Settanta in pieno boom turistico. «Fu un caso nazionale nel mondo del vino quando in un anno arrivammo a produrre un milione e 700 mila bottiglie, tutte con l’etichetta Aragosta», ricorda lo stesso Parpinello nel corso di un’intervista rilasciata a Lucio Salis, giornalista de L’Unione Sarda. In quegli anni l’enologo veneto incontra Billia Cherchi di Usini. A questo sodalizio si deve la nascita e il successo del Tuvaoes. Stringe rapporti con l'azienda Capichera della famiglia Ragnedda. Ma c'è un rosso che lo affascina più di altri, è il Cagnulari. Un vitigno simbolo di questi 60 anni. Parpinello e il compianto Billia sono i primi a crederci e a imbottigliarlo in purezza. L'enologo trevigiano capisce subito la grande potenzialità che il vitigno poteva esprimere. Tra le varie consulenze di questi anni, la Cantina della Malvasia di Bosa a Flussio, Cantina sociale Bonnanaro e a Badesi.

La Poderi

Nel 2000 Parpinello al Vinitaly è consacrato “Benemerito della viticoltura ed enologia italiana” premio Cangrande della Scala. In quello stesso anno, ormai in pensione, decide di fondare (e continuare la sua passione) l’azienda di famiglia. «Giampaolo è uno degli enologi che ha contribuito in maniera importante a fare grande la nostra Isola – spiega Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna. «La Cantina Santa Maria la Palma che ha seguito da direttore per tanti anni è sempre stata un punto di riferimento e un modello virtuoso di cooperazione in Sardegna come lo è oggi la Poderi Parpinello che in pochissimi anni ha raggiunto grandi risultati». Una storia di vita che domani sarà ripercorsa da Luca Gardini, wine critic di fama mondiale, dal prof. Antonio Farris dell’Università di Sassari e dall’imprenditore vitivinicolo Fabrizio Ragnedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA