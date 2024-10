Quelle sculture (di aghi di pino) testimoni silenti 

Migliaia di aghi di pino e paglia a formare corpo e tentacoli, due tronchetti di yucca come occhi. Così è nato Octopus, una delle sculture “effimere” create da Francesco Picciau nel suo giardino di Pauli Maiori, nelle campagne di Dolianova dove gli uliveti si perdono a vista d’occhio. Octopus è solo una delle creazioni dell’artista parteollese presente nella prima mostra personale in Sardegna di Land Art, la corrente artistica nata negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 in cui arte e paesaggio si fondono. In questi anni altre sue opere hanno colpito nel segno. Tra queste, un grande cuore composto da plastica e lattine recuperate in campagna per denunciare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e una Dea Mater in legno simbolo di resistenza contro gli incendi.

Tutela

Testimonianze concrete di un impegno decennale dell’artista sul fronte delle tutela dell’ambiente e della difesa della natura dagli assalti degli speculatori che recentemente lo ha portato a combattere fianco a fianco agli attivisti del comitato contro il Tyrrenian Link a Selargius. Il terreno di famiglia, dove il padre coltivava un agrumeto e la madre curava le sue rose, è ora abitato da creature acquatiche. A Octopus fanno compagnia balene, delfini, cavallucci marini, stelle marine, scorfani e pesci palla. Insieme a loro anche un gufo e una tartaruga assemblata alcuni anni fa con tronchi d’albero e scarti di palma.

Riciclo

Ventitré opere realizzate con materiali poverissimi che in futuro si trasformeranno in fertilizzanti naturali: «Oltre agli aghi di pino e alla paglia utilizzo rametti secchi e asparagina – spiega Picciau – ma ci sono anche scarti di potatura che mi fornisce un mio ex studente dell’Agrario di Senorbì oggi titolare di un’azienda di giardinaggio». Animali distribuiti in “Un mare d’erba” (questo il titolo dell’installazione scelto da Picciau) ammirati in questi giorni da decine di visitatori e tanti bambini delle scuole del Parteolla. «La mostra rimarrà aperta fino al 20 ottobre. In questi giorni sarà però riservata agli studenti – spiega Picciau – la mostra è soprattutto rivolta a loro. I bambini che sono già venuti a visitarla si sono divertiti. Mi piace lavorare con loro, quest’anno sono stato coinvolto nel progetto didattico “La scuola nel bosco” che l’Istituto comprensivo di Dolianova manda avanti da anni. Con le mie installazioni e la connessione arte-natura proverò a trasmettergli l’amore per l’ambiente e per la nostra terra».

