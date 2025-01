Quelle scorte di Stato per le pale eoliche 

Lo Stato sembra quasi stendere un tappeto rosso per favorire i trasporti eccezionali delle pale eoliche destinate alle realizzazione degli impianti per la produzione di energia. Dalle ordinanze dell’Anas che chiudono per giorni strade di grande percorrenza allo schieramento di “plotoni” in tenuta antisommossa per evitare anche solo rallentamenti per le iniziative di chi legittimamente protesta, senza sorvolare sulle possibili lacune nei controlli delle autorizzazioni, considerato quanto sono severe le regole per i trasporti eccezionali.

a pagina 7