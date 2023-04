Quelle ragazze elettriche cambieranno (in meglio?)  il nostro mondo  

In un mondo dominato dalle donne, gli uomini sono in condizioni molto vicine alla schiavitù. Così l’aveva immaginato la scrittrice inglese Naomi Alderman nel 2017 quando uscì il suo romanzo “Ragazze elettriche” (in Italia tradotto da Nottetempo): quattro personaggi in rappresentanza di altrettanti scenari mostrano al lettore come la diffusione del potere femminile sia degenerata in depravazione.

Le ragazze adolescenti sviluppando una sorta di energia elettrica sono capaci di fulminare chiunque cerchi di molestarle. Ora la storia di Allie (Halle Bush) che si è chiusa in un mutismo selettivo, Tatiana (Zrinka Cvitesic), moglie del premier moldavo con un passato da atleta, Roxy (Ria Zmitrowicz), figlia illegittima di un pericoloso gangster (Eddie Marsen), e quella di un giornalista nigeriano Tunde (Toheeb Jimoh), della sindaca di Seattle Margot (Toni Collette) e sua figlia Jos (Auli’i Cravalho) le ritroviamo nella omonima serie su Prime Video.

Nel romanzo distopico le giovani di tutto il mondo attraverso le scariche elettriche provenienti da un organo all’altezza della clavicola e liberate dalle mani sono in grado di sfuggire a ogni tipo di sottomissione, fino al completo rovesciamento del patriarcato. La serie, di cui non sono ancora disponibili tutti gli episodi sulla piattaforma Amazon, è stata adattata in maniera abbastanza fedele da parte della stessa Alderman che ha scritto la sceneggiatura con Raelle Tucker e Sarah Quintrell. Si allineerà al libro in una visione sull’abuso di potere, al di là del sesso e della razza? (gr. pi.)