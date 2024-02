«Quelle pizze ordinate  per scherzo? Una bravata isolata» 

«È stata una bravata, bene hanno fatto i colleghi a ritirare la querela». Titolari e dipendenti delle pizzerie d’asporto di Dolianova sono tutti d’accordo: l’ordine di 8 teglie di pizza del valore di 130 euro recapitate a una famiglia ignara è stato solo uno scherzo di cattivo gusto architettato da un ragazzo. Tanto più che il danno, una volta individuata l’utenza telefonica da cui era partito l’ordine, è stato prontamente risarcito dal padre del giovane buontempone.

Eppure sui social c’è chi ha invocato pene esemplari accompagnate da punizioni corporali. «Non siamo d’accordo. Anche noi ci saremmo comportati allo stesso modo - commentano i titolari di Pizza Dolia in corso Repubblica - il danno economico è stato risarcito. Inutile accanirsi, siamo genitori anche noi e, soprattutto, non dimentichiamo che cosa abbiamo combinato da ragazzi».

Sulla stessa linea i titolari di Rischiatutto di via dei Pisani: «I colleghi hanno fatto bene a ritirare la denuncia. Noi di solito non ci fidiamo delle chiamate provenienti da numeri privati. Per ordinativi di un certo valore chiediamo sempre un acconto». Ma gli ordini a vuoto possono essere anche frutto di equivoci: «Ci è capitato alcune volte di ricevere chiamate e di non trovare riscontro negli indirizzi - racconta una dipendente del forno di via Lussu - abbiamo poi capito che ci chiamavano dalla Sicilia dove esiste una pizzeria con lo stesso nostro nome. Tempo fa invece ci è arrivato un ordine di tre pizze fatto per uno scherzo tra ragazzine. Alla fine la mamma della destinataria ha pagato la consegna e ci ha ringraziato per la cena improvvisata».

