Quelle parole giuste per “comunicare la disabilità” 

Esseri “speciali”, di più: “supereroi”. “Sfortunato” o “confinato su una carrozzina”. Nei media la comunicazione della disabilità è a perenne rischio inciampo: le barriere, in questo caso, sono quelle del linguaggio, quando vengono meno principi fondanti quali rispetto ed inclusività . Ad imporre un cambio di paradigma, nell’ottica di una corretta informazione, la Convenzione Onu 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dallo Stato italiano nel marzo 2009) che già allora superava l’approccio medico abbattendo il pregiudizio della malattia; disabilità come parte della condizione umana, una condizione che, in differente misura, coinvolge tutti e che merita di essere trattata con una terminologia adeguata.

Diventa così necessario uno strumento prezioso come la guida “Comunicare la disabilità. Prima la persona”, un progetto promosso e ideato dal Coordinamento per le pari opportunità dell’OdG e curata dai giornalisti Antonio Giuseppe Malafarina, Claudio Arrigoni e Lorenzo Sani che, come sottolinea la giornalista Susi Ronchi, coordinatrice regionale Giulia Giornaliste Sardegna, «è uno strumento atteso, a supporto di una cronaca corretta deontologicamente, che va a colmare una lacuna presente nel corpus normativo dei giornalisti». Importante il contributo curato del gruppo Giulia Giornaliste Carta di Olbia a cui è stata affidata la stesura del testo sulla discriminazione multipla (donna e disabile) e sulla figura del caregiver.

Un viaggio che parte dall’evoluzione del linguaggio, con i dovuti riferimenti ai testi scientifici, attraversando temi come abilismo, le campagne mondiali contro i termini “ritardo” e “ritardato”, il “dopo di noi” e la Sindrome di Down; la guida rappresenta un vero e proprio vademecum che detta le regole della narrazione neutra e fornisce un puntuale glossario della terminologia corretta, pur con l’avvertenza di un linguaggio che è in continuo divenire. Delle parole “giuste” si parlerà a Sassari, domani alle 14 nella Sala Convegni della Camera di Commercio, nel corso rivolto a giornalisti e studenti “Informazione e disabilità”, organizzato dall’OdG e da Giulia Giornaliste in collaborazione con l’Università di Sassari.

