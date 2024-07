Quelle occasioni per poter rinascere oggi il confronto al Festival del Monreale  

Prosegue oggi a San Gavino (a Casa Mereu) il Festival letterario del Monreale. L’apertura, alle 18.45, con la tavola rotonda “Occasioni di rinascita: didattica e lettura in carcere”.

Gli interventi saranno di Cristina Cabras (professoressa associata di Psicologia sociale all’Università di Cagliari), Cristina Ornano (presidente del Tribunale di sorveglianza presso il Tribunale di Cagliari), Matteo Pinna (presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari), Manuela Saba (agente penitenziaria), Fabio Varone (componente della Camera penale di Nuoro), Angelo Mazza (scrittore e docente di scrittura al carcere di Badu ’e Carros). Modera Giorgio Pia. Alle 19.45, una presentazione-spettacolo: Jeff Biggers “In Sardinia: an unexpected journey in Italy” (Melville House Publishing) con Rossella Perra. Parteciperà il coro Paulicu Mossa di Bonorva. Alle 20.45 Nicoletta Verna in “I giorni di vetro” (Einaudi) con Spanu. Alle 22.30, Luca Briasco e Andrea Fulgheri: “I sognatori: Stephen King, Paul Auster, Cormac McCarty”.

RIPRODUZIONE RISERVATA