Quelle notti sulla vetta dell’Isola 

Pernottare in un antico ovile sul tetto dell’Isola, mentre fuori infuria la bufera. Il progetto è divenuto realtà sul versante sud del Gennargentu arzanese. Il Comune ha avviato i lavori per il B&BO (il bed and breakfast in ovile) in tre strutture lungo il sentiero Italia: Terra Onna-Sa Taula, Coili ‘e Loddos, Coili ‘e Luisu Cuca, a cui si aggiungerà un quarto coili già operativo come rifugio montano.

A Terra Onna, nell’ovile della famiglia Pinna, sono previste due unità abitative mobili progettate con un design compatibile con il paesaggio del Gennargentu. I cartelli informativi, alla luce della diffusa passione per i pali metallici, oggetto di razzie, saranno realizzati in granito e corredati dal logo identitario “Arthana”.

Grandi numeri

Sono serviti tre anni di analisi, incontri e confronti per approvare lo studio di fattibilità per la valorizzazione delle vie pastorali e dei paesaggi d’alta quota del valore complessivo di 2,2 milioni di euro. Uno stralcio esecutivo da 100 mila euro sui fondi per la montagna ha reso possibile l’apertura dei primi cantieri.

Lungo il sentiero verso Punta La Marmora si trova il villaggio nuragico di Ruinas. L’area è un compendio delle bellezze montane e ogni anno è meta di tantissimi escursionisti. Gli ovili rappresentano il cuore ideale e geografico da cui partire per costruire un’offerta ricettiva coerente e integrata. «Questo progetto – spiega l’assessore al Bilancio e al Turismo Diego Piras – era tra gli impegni principali del nostro programma. Collegare l’offerta ricettiva del paese con quella del Gennargentu significa creare un percorso unico: dal centro abitato fino alle vette, attraverso identità, cultura e natura». Soddisfazione da tutta la squadra del sindaco Stochino, con gli assessori Marco Pinna, Fabrizio Deiana e Antonio Doa, che sottolineano la portata culturale e ambientale del progetto.

«Scusate, vicini»

Il progetto coinvolge anche i comuni di Desulo e Villagrande, per la natura sovracomunale della montagna sacra. «Mi scuso con i colleghi di Desulo e Villagrande se, a causa delle scadenze stringenti imposte da Ministero e Regione, abbiamo dovuto accelerare alcune fasi. Non è una corsa solitaria: è un passo avanti necessario per mettere in moto un progetto comune».

B&BO, ospitalità negli ovili, diverrà anche un marchio registrato.

