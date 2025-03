Quelle notti a cena con il padre al Don Chisciotte di Bosa 

Sorridente, abbronzata e bellissima. Così appare Eleonora Giorgi nelle foto che la ritraggono al party organizzato da Krizia allo Sporting Club di Porto Rotondo, accanto alla stilista-padrona di casa dell’evento Mariuccia Mandelli e al collega Massimo Ciavarro, conosciuto nel 1983 sul set di “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” e suo compagno di vita per 12 anni.

Qualcuno in Gallura ricorda anche il set di “Giochi d’estate”, film commedia del 1984 ambientato tra Porto Rotondo e la Costa Smeralda, di cui Ciavarro fu protagonista, e la toccata e fuga di un’innamoratissima Giorgi, che all’epoca era già famosa grazie anche a successi cinematografici come “Mani di velluto” e “Grand Hotel Excelsior” accanto ad Adriano Celentano, “Mia moglie è una strega” e “Mani di fata” con Renato Pozzetto e “Borotalco” di e con Carlo Verdone. E che prima di allora in Sardegna era già stata col primo marito, l’editore Angelo Rizzoli, tra Porto Cervo e Baja Sardinia, mete estive che alternava a Portofino e alla Costa Azzurra, dove poteva incrociare il jet-set internazionale. Da giovanissima pare, invece, che frequentasse Bosa, dove il padre aveva aperto il ristorante “Don Chisciotte” nei primi anni ‘70, e trascorresse le vacanze in zona, muovendosi in moto verso l’interno, selvaggio e da togliere il fiato, come lei, per visitare paesi e luoghi meno battuti, e per questo più affascinanti.

Da adulta l’attrice romana preferiva, invece, il sud, ma a tutta Sardegna, di cui apprezzava la natura incontaminata e il mare cristallino, la cucina, la cultura e il carattere degli abitanti, che le avevano sempre riservato una calorosa accoglienza, era legatissima, vuoi anche per le amicizie nate con le persone del posto, soprattutto a Bosa. Estremamente discreta nella partecipazione agli eventi a cui veniva invitata, dall’Isola mancava da tempo. Ma i sardi che l’hanno conosciuta e incontrata la ricordano gentile e disponibile, sorridente e bellissima, come nelle foto che le furono scattate allo Sporting di Porto Rotondo quell’estate di tanti anni fa. Circondata da ammiratori e amici famosi accorsi come Eleonora alla festa di Krizia.

