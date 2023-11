Quelle monete povere raccontano la storia di una rotta antica 

Un naufragio in un tratto sottocosta tra le insidie di isole, scogli e secche che oggi è attraversato da migliaia di yacht, velieri e gommoni tra la Costa Smeralda e l’isola di Caprera. Anche se ancora non c’è un relitto, è lo scenario più probabile dietro il sensazionale ritrovamento di decine di migliaia (tra 30 e 50 mila) di folles, monete di bronzo povere scoperte grazie ai sub di un diving che hanno segnalato l’insolita presenza alla Sovrintendenza archeologica che ha poi portato alla luce il tesoro. Rimasto nascosto per per quasi due millenni vicino alla costa ma non troppo distante dalle Bocche di Bonifacio.

Tra Sardegna e Corsica

Da dove veniva e dove andava l’imbarcazione che trasportava le monete, probabilmente insieme ad altra merce come pare dai frammenti di anfore di origine africana ed orientale? Saranno gli archeologi e gli storici, se e quando lo scavo sarà eseguito, a dare una possibile risposta, per ora si possono fare solo ipotesi con la prudenza degli studiosi. «Premesso che non conosciamo i particolari del ritrovamento, possiamo sicuramente affermare che ci conferma la centralità dell’area delle Bocche di Bonifacio, una rotta che è stata attraversata in tutte le epoche come dimostrano i tanti naufragi di cui abbiamo testimonianza», spiega Pier Giorgio Spanu, professore del dipartimento di storia dell’Università di Sassari: «Il più famoso è quello del relitto di Spargi che però arriva da un contesto storico completamente differente. In questo caso sarà interessante capire se si tratta di una nave di passaggio o di piccolo cabotaggio sotto costa». Spanu, con l’archeologo Raimondo Zucca e il professore di Storia romana Attilio Mastino è autore di numerosi studi sulla navigazione nell’antichità e in particolare del volume “Naves plenis, velis euntes”.

Il Mare nostrum

«Questo importantissimo ritrovamento non ci dice nulla di nuovo sulla Sardegna – che probabilmente per questa nave era solo un luogo di passaggio, – ci può dire invece moltissimo dell’epoca e dei traffici sulle nostre coste interessate da un grande numero di relitti di tutte le epoche come è naturale vista la grande estensione costiera», spiega Zucca che cita il relitto recuperato un miglio a sud est di Mal di Ventre «il più grande ritrovamento di massa plumbea del Mediterraneo, un migliaio di lingotti di piombo da 30 chili ciascuno che provenivano da Cartagena». Le rotte che passano dalla Sardegna sono numerose e importanti. «Quella più rilevante parte dalla Siria e passa per Karalis», spiega Attilio Mastinu: «In questo caso potremmo essere davanti a una nave che arriva dalla parte Occidentale dell’impero, dalla Gallia, e che passava attraverso le Bocche».

L’epoca

Le monete dipingono anche un’epoca precisa, datate – come spiega la nota della Sovrintendenza – tra il 324 e il 340 dopo Cristo con la presenza di monetazione di Costantino il Grande. «La Sardegna – spiega Attilio Mastino – si era schierata con Costantino nella guerra civile contro Massenzio e c’era un legame forte tra l’imperatore e l’Isola». E anche il materiale fornisce altri elementi. «Non si batteva quasi più moneta d’argento e c’era una profonda divaricazione nella società. Il fatto che si tratti di folles, una moneta di bronzo, ci dice che si tratta di monete di piccolo valore, utilizzate dalla plebe». Un piccolo valore materiale ma un inestimabile valore storico e scientifico . «È auspicabile – conclude Zucca – che ora si possa procedere con lo scavo e l’analisi dell’eventuale relitto che grazie anche alle nuove tecnologie può darci molte informazioni».

