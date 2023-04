Quelle “Migrazioni d’arte” tra archeologia e teatro  

Un progetto internazionale ideato e studiato nel dettaglio per valorizzare l’immagine della Sardegna all’estero. Con questo obbiettivo nasce “Migrazioni d’arte”. L’idea è della compagnia teatrale Il Crogiuolo, che dopo un’intensa attività in Europa, prosegue con una nuova tappa sarda da domani prima a Orroli e a seguire Villagrande Strisaili. Territori selezionati per la loro valenza archeologica e per essere ricchi di testimonianze della profonda spiritualità delle antiche popolazioni sarde.

Il programma di sabato

Sostenuto da fondi Por all’interno dell’Identithy Lab 2018 e ideato da Rita Atzeri, “Migrazioni d’arte” partirà domani alle 16 con una visita guidata al Nuraghe Arrubiu di Orroli a cura della cooperativa Is Janas, alla quale seguirà, alle 18, nella Casa Museo Omo Axiu, la presentazione di uno dei prodotti più celebrati del progetto, il Cd “Deinas-il mito della Madre”. Alle 18,30 si proseguirà con la presentazione del libro di Mauro Perra “Alla mensa dei nuragici” che vuole essere uno studio preciso e divulgativo sul mangiare e il bere al tempo dei nuraghi. A seguire, alle 20, nello spettacolo teatrale “Cassandra”, risuoneranno gli echi di società matriarcali che si fonderanno con i caratteri della donna raccontata dagli uomini, che vuole incarnare il genere femminile del futuro occidentale.

Gli ospiti stranieri

Alla serata parteciperanno gli operatori culturali di varie località europee che potranno apprezzare i momenti di spettacolo coniugati nei luoghi del ricco patrimonio archeologico legato alla sacralità della Sardegna.«Siamo molto soddisfatti della diffusione avuta da “Migrazioni d’arte” , che ha permesso di fare una vera e propria promozione dei luoghi visitati», spiega Rita Atzeri. « Il progetto si è sviluppato in maniera elastica e viva, capace di adattarsi ovunque, dimostrando un'enorme vitalità e trasversalità, come testimoniano anche gli incontri avuti in luoghi e culture diverse: dalla Spagna alla Germania alla Danimarca».